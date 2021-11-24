​Bugün 24 Kasım: Gül yetiştiren öğretmenler ​

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, geleceği inşa eden Çalıkuşlarının hikayelerine kulak verdik.
ŞEHİTLİKLERİ GÜLİSTAN YAPTI
Bursa’daki Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer onlardan biri.
19 yıldır mesleğini hakkıyla icra eden Sezer, Tokat’ta görev yaptığı sırada bir gönüllülük projesi başlattı. Sezer, “Okulda kullanılmayan alanları değerlendirip gül yetiştirdik. Sonra 53 şehidin mezarını öğrencilerimle birlikte güllerle bezedik. Hem onları toprakla kaynaştırdık, iletişimimizi güçlendirdik, hem de vatan/şehitlik bilincini aşıladık. Burada da aynı projeyi başlattık. Gül budama zamanlarında çevredeki sitelerin yöneticileriyle konuşup onları topluyorum. Okul bahçemizde köklendirip fide yapıyoruz.” dedi.
OKUL BAHÇESİ ÇİFTLİK GİBİ
Gümüşhane’nin Kaleköy ilçesinde Koçkaya İlkokulu’nun müdürü Habip Tanış da öğretmenlik mesleğinde 22 seneyi geride bıraktı. Tanış, “Her dönem çam tohumu ekiyoruz, bahçemizde tavuklarımız, tavşanlarımız var.” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde Sürenbağ İlköğretim Okulu’nda öğretmen olan Lina Hamide Elbay da mesleğinde 5. yılında. Elbay, “Okula ilk geldiğimde sınıf 11 kişiydi. Devam sıkıntısı vardı. Aileler çocukları tarlalara ya da hayvanların başına gönderiyordu. Bu sorunları Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Derneği ve Zurich Vakfı işbirliğinde yürütülen 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesiyle aştık. Çocukları ilk defa kitap fuarına götürdüm. Her birinin evlerine kitaplık ve çalışma masası yaptık. Şimdi masal köşemizde birbirlerine masal anlatıyorlar. Bir aile olduk.” dedi. Çernik ilçesinde Alabuğday Ortaokulu’na 2019’da atanan Türkçe öğretmeni Eylül Sezer de bu sene bir kütüphane kurmanın gururunu yaşıyor.
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ÇOCUK OLDUKLARINI HİSSETTİRDİM
Batman’ın Sason ilçesindeki Örenağıl Taşlıca İlköğretim Okulu öğretmeni Senem Kamış Narin’in meslekteki 2. yılı. Narin, “Okulun duvarlarını rengarenk boyadım, halı serdim. Okulda giymeleri için patikler aldım. Çocuk kitapları temin ettim. İstanbul’dan getirdiğim zeka oyunları bile onlara başka dünyalar açtı. Çocuk olduklarını hissetmeleri için uğraştım.” dedi.
Leyla Hoca’nın minik şairleri
BÜŞRA KARAGÖZ
İstanbul’da Nişancı Şehit Eyüp Beyazıt İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Leyla Turan, geleceğin şairlerini yetiştiriyor. Her hafta derslerinde şiir çalışması yapan Turan, edebiyatın önemli isimlerini çocuklara okutuyor, yazma tekniklerini öğretip alıştırmalar yaptırıyor. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlanmaya başlayan öğrenciler, usta yazarlardan da övgü topluyor. Kendisi de bir yazar olan Turan, “Öğrencilere kurgu nedir, gerçek ve hayal nasıl harmanlanır, okudukları kitaplar üzerinden sezdirdim. Cahit Zarifoğlu’nun çocuk şiirlerini ezberlettim. Ben öğrencilerime duygularını ifade edebilecekleri bir dil öğretmek istedim. Hayatlarının daha zorlu süreçleri başladığında sığınacakları bir liman inşa ettim onlara.” dedi. Turan’ın öğrencilerinden Çağan Kuzey Öztürk’ün, daha 9 yaşında, ‘Bir Günlük Ömür’ şiiri Budak Dergisi’nde yayımlandı. Diğer üç şiiri MEB’in çocuk dergisinde basıldı. Turan’ında diğer öğrencilerinin şiirleri de çocuk dergisi olan Çeto’da çıktı.