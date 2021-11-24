​Bugün 24 Kasım: Gül yetiştiren öğretmenler ​

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, geleceği inşa eden Çalıkuşlarının hikayelerine kulak verdik.

ŞEHİTLİKLERİ GÜLİSTAN YAPTI

Bursa’daki Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Hikmet Sezer onlardan biri.

19 yıldır mesleğini hakkıyla icra eden Sezer, Tokat’ta görev yaptığı sırada bir gönüllülük projesi başlattı. Sezer, “Okulda kullanılmayan alanları değerlendirip gül yetiştirdik. Sonra 53 şehidin mezarını öğrencilerimle birlikte güllerle bezedik. Hem onları toprakla kaynaştırdık, iletişimimizi güçlendirdik, hem de vatan/şehitlik bilincini aşıladık. Burada da aynı projeyi başlattık. Gül budama zamanlarında çevredeki sitelerin yöneticileriyle konuşup onları topluyorum. Okul bahçemizde köklendirip fide yapıyoruz.” dedi.

Lina Hamide Erbay

OKUL BAHÇESİ ÇİFTLİK GİBİ

Gümüşhane’nin Kaleköy ilçesinde Koçkaya İlkokulu’nun müdürü Habip Tanış da öğretmenlik mesleğinde 22 seneyi geride bıraktı. Tanış, “Her dönem çam tohumu ekiyoruz, bahçemizde tavuklarımız, tavşanlarımız var.” ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 10 Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de, memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristler tarafından yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Evlatlarının şehadetinin ardından özlemlerini, yurdun dört bir köşesinden gelen mektup, mesaj ve telefonların yanı sıra ara tatilde giydiği ve yıkanmayan gömleğini koklayarak gidermeye çalışan şehit öğretmenin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz, çocuklarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'nü hüzünle karşılıyor. Acılı aile, her gün ziyaret ettikleri oğullarının mezarı başında dua ediyor. 'HER ACIDA BİR HAYIR VARDIR'<br><br><br>Tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan baba Hamit Yılmaz, \"Oğlum aile arasında konuştuğumuzda şehitlik ve şehadeti arzulayan bir evladımızdı. Öğretmenliği, peygamber mesleği olduğu bilinciyle seçti. Bilinçli bir evlat olarak, kendisi gibi çocukların yetişmesi için orada görev yaptı. Haince katledilerek şehit oldu. Oğlum, 1 senelik meslek hayatında sadece 1 kere 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve 4 senedir onsuz 24 Kasım'ı kutluyoruz. Bir anne ve baba içi acımız tarif edilemez. Rabb'im, kimseye böyle bir evlat acısı vermesin ancak her acıda bir hayır vardır. Sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır vardır\" dedi. 'HER İNSANA NASİP OLMAZ'<br><br>Oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını okşayarak özlem gideren anne Gülay Yılmaz da evlatlarını yitiren annelerin boyunlarının bükük olduğunu söyledi. Yılmaz, \"Milletimiz, devletimiz sağ olsun. Benim çocuğum veya bir başkasının çocuğu namusuyla şerefiyle milletiyle bayrağıyla ve İslam'ı ile şehit oldu. Ne mutlu 'Türk'üm' diyene ama bu duygu 'Ne mutlu Türk'üm' diyen her insana nasip olmaz. Öyle varlıklı bir aile değildik. Çocuklarımızı yetiştirdik ki ama Allah'ımıza hamdolsun ki namusumuzu ve şerefimizi kazanıyoruz\" diye konuştu. 'ATEŞİ İÇİMİZDE YANIYOR'<br><br>Şehit oğlunun kendi kendini yetiştirdiğini vurgulayan Yılmaz, \"Annesiz okullarda okudu. Bizim de hiçbir zaman onu ziyaret etmeye gücümüz yetmedi. Necmettin, kendi kendine kendini yetiştirdi. Necmettin, hiçbir zaman sevgisini ve saygısını ailesinden eksik etmemiştir. Necmettin, okumak için çok mücadele etti. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncelikle tüm İslam'a ve tüm öğretmenlere kutlu olsun. Benim çocuğumun da buradan Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. 5 senedir daha dünkü gibi ateşi içimizde yanıyor. Allah, hiçbir anneyi ağlatmasın. Her gün çocuğumu görmek istiyorum. Özledim, insan git gide soğur. Özlemi her zaman daha çok artıyor\" dedi. Şehit Necmettin öğretmensiz buruk öğretmenler günü: Sadece bir kere 24 Kasım'ı kutladı, ateşi içimizde yanıyor Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni, Gümüşhaneli Necmettin Yılmaz'ın (23) acılı ailesi, evlatlarından ayrı 5'inci Öğretmenler Günü'ne hüzünle giriyor. Şehit oğlunu kabri başında dualarla anan Hamit Yılmaz, "Sadece 1 kere 24 Kasım'ı kutladı. Şu anda öğretmenliğinin 5'inci senesi ve onsuz kutluyoruz. Acımız tarifsiz" dedi.

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BİR AİLE OLDUK

Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde Sürenbağ İlköğretim Okulu’nda öğretmen olan Lina Hamide Elbay da mesleğinde 5. yılında. Elbay, “Okula ilk geldiğimde sınıf 11 kişiydi. Devam sıkıntısı vardı. Aileler çocukları tarlalara ya da hayvanların başına gönderiyordu. Bu sorunları Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Eğitim Derneği ve Zurich Vakfı işbirliğinde yürütülen 'Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz' projesiyle aştık. Çocukları ilk defa kitap fuarına götürdüm. Her birinin evlerine kitaplık ve çalışma masası yaptık. Şimdi masal köşemizde birbirlerine masal anlatıyorlar. Bir aile olduk.” dedi. Çernik ilçesinde Alabuğday Ortaokulu’na 2019’da atanan Türkçe öğretmeni Eylül Sezer de bu sene bir kütüphane kurmanın gururunu yaşıyor.

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Senem Kamış Narin

ÇOCUK OLDUKLARINI HİSSETTİRDİM

Batman’ın Sason ilçesindeki Örenağıl Taşlıca İlköğretim Okulu öğretmeni Senem Kamış Narin’in meslekteki 2. yılı. Narin, “Okulun duvarlarını rengarenk boyadım, halı serdim. Okulda giymeleri için patikler aldım. Çocuk kitapları temin ettim. İstanbul’dan getirdiğim zeka oyunları bile onlara başka dünyalar açtı. Çocuk olduklarını hissetmeleri için uğraştım.” dedi.

Leyla Hoca’nın minik şairleri

BÜŞRA KARAGÖZ

İstanbul’da Nişancı Şehit Eyüp Beyazıt İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Leyla Turan, geleceğin şairlerini yetiştiriyor. Her hafta derslerinde şiir çalışması yapan Turan, edebiyatın önemli isimlerini çocuklara okutuyor, yazma tekniklerini öğretip alıştırmalar yaptırıyor. Çeşitli dergilerde şiirleri yayınlanmaya başlayan öğrenciler, usta yazarlardan da övgü topluyor. Kendisi de bir yazar olan Turan, “Öğrencilere kurgu nedir, gerçek ve hayal nasıl harmanlanır, okudukları kitaplar üzerinden sezdirdim. Cahit Zarifoğlu’nun çocuk şiirlerini ezberlettim. Ben öğrencilerime duygularını ifade edebilecekleri bir dil öğretmek istedim. Hayatlarının daha zorlu süreçleri başladığında sığınacakları bir liman inşa ettim onlara.” dedi. Turan’ın öğrencilerinden Çağan Kuzey Öztürk’ün, daha 9 yaşında, ‘Bir Günlük Ömür’ şiiri Budak Dergisi’nde yayımlandı. Diğer üç şiiri MEB’in çocuk dergisinde basıldı. Turan’ında diğer öğrencilerinin şiirleri de çocuk dergisi olan Çeto’da çıktı.

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