Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı.

Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okundu, tekbirler getirildi ve dualar edildi.

SELALAR OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ülke genelindeki tüm camilerde öğle ezanının ardından İsrail terörüne maruz kalan Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunacağının açıklanmasının ardından eller Mescid-i Aksa için semaya kalktı.

ELLER SEMAYA FİLİSTİN İÇİN KALKTI

Öğle ezanından sonra tüm camilerde okunan selaların ardından tekbirler getirilip dualar edildi. Binlerce vatandaş, İsrail zulmünün sona ermesi için dua etti.

FOTOĞRAF 10 İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrası, çatışma öğle saatlerine doğru bir süre boyunca durdu. Filistinliler, Mescidi Aksa'da çatışmaların durmasıyla temizlik yaptı. İsrail güçlerinin attığı ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalar. İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Çatışmaların öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla, Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi. BiP'te paylaş

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