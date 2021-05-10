Eller Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için semaya kalktı.

Öğle ezanının ardından tüm camilerde Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okundu, tekbirler getirildi ve dualar edildi.
SELALAR OKUNDU
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın ülke genelindeki tüm camilerde öğle ezanının ardından İsrail terörüne maruz kalan Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için selalar okunacağının açıklanmasının ardından eller Mescid-i Aksa için semaya kalktı.
ELLER SEMAYA FİLİSTİN İÇİN KALKTI
Öğle ezanından sonra tüm camilerde okunan selaların ardından tekbirler getirilip dualar edildi. Binlerce vatandaş, İsrail zulmünün sona ermesi için dua etti.
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İsrail güçleri, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti.
Yüzlerce Filistinlinin yaralandığı saldırı sonrası, çatışma öğle saatlerine doğru bir süre boyunca durdu.
Filistinliler, Mescidi Aksa'da çatışmaların durmasıyla temizlik yaptı.
İsrail güçlerinin attığı ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalar.
İşgalci İsrail güçlerinin Filistinlilere karşı kullandığı bombaların kapsülleri avluyu kapladı
İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da bulunan Filistinlilere ses, gaz ve göz yaşartıcı bombalarla saldırmıştı. Çatışmaların öğle saatlerine doğru bir süre durmasıyla, Filistinliler avluda temizlik yaptı. Temizlik esnasında, ses, gaz ve göz yaşartıcı bombaların kapsülleri tek bir noktada toplanırken, İsrail güçlerinin şiddetini de gözler önüne serdi.
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İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 215 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralandı, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirildi.
Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaraladı.
İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti.
Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı
Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı.
Kudüs'te Müslümanların çığlıkları yankılanıyor: Filistinliler Aksa için direniyor
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, işgalci Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı.