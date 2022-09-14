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ELAZIĞ

Ellerini görenler inanamıyor: Oğlu ve kızı da aynı durumda

Elazığ'da 11 parmağı bulunan Bilal Dağ'ı görenler gözlerine inanmakta güçlük çekiyor. Bir kızında da doğuştan 11 parmak olduğunu aktaran Dağ, oğlunun ise 13 parmaklı olarak dünyaya geldiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Ellerini görenler inanamıyor: Oğlu ve kızı da aynı durumda
Bilal Dal

Elazığ'da yük taşımacılığı işi ile uğraşan 46 yaşındaki Bilal Dal, altı parmaklılık olarak da bilinen polidaktili genetik hastalığı nedeniyle doğuştan 11 parmaklı olarak dünyaya geldi. Ameliyat olmayı düşünmeyen Dal’ın dünyaya gelen 2 çocuğunda da aynı genetik sorunlar yaşandı. Bir kızının da doğuştan 11 parmağı olurken, oğlu ise 13 parmaklı olarak dünyaya geldi. Kendisi bu zamana kadar doktora başvurmazken oğlu ise ameliyat oldu. Babasında da 13 parmak olduğunu aktaran Dağ, bundan önce rahatsız olmadığını fakat son zamanlarda ellerinde uyuşma yaşadığını ifade etti.

"Rahatsızlık doğuştan"

Rahmetli babasının da 13 parmaklı olduğunu ifade eden Dal, "Bu rahatsızlık doğuştan var. Rahmetli babamın da 13 parmağı vardı. Kızımın da 11 parmağı var. Oğlumda 13 taneydi. Ameliyatla aldırdık ama yarım kaldı. Allah vergisi diye doktora hiç gitmedim, şuana kadar da zorlamıyordu. Ama bundan sonra parmaklarımda uyuşma meydana gelmeye başladı. Çalışmama engel oluyor" dedi.

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Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
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Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı
Elazığ'da altyapı çalışmasında göçük altında kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hicret Mahallesi protokol yolu kenarında yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. İşçilerden Sabri Uğur, toprak altında kaldı.

Çevredekiler durumu AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, işçiyi toprak altından çıkardı.

Uğur, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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