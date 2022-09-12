Elazığ TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

TOKİ Elazığ sosyal konut projesi için başvurular merakla bekleniyor. 81 ilde yapılacak TOKİ sosyal konut projesinin ayrıntıları yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. İşte Elazığ TOKİ başvuru bilgileri, şartları ve başvuru tarihine ilişkin bilinenler...

ELAZIĞ TOKİ KONUT VE ARSA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri merak ediliyor. Vatandaşların başvuruda bulunacakları proje için detayların belli olacağı tarih açıklandı.

Projenin detayları, 13 Eylül 2022 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanacak.

ELAZIĞ'DA KAÇ ADET TOKİ KONUTU YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada projenin 250 bin konut, 100 bin altyapılı konut arsası içerdiğini söyledi. Elazığ'da yapılacak konut sayısına ilişkin net rakam ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

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TOKİ BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Konut -Konut Arsası -Sanayi Sitelerinin olacağı projeden Gençler -Emekliler -Şehit Yakınları-Gaziler -Engelliler faydalanabilecek.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması hedefleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

25 yaşını doldurmuş olmak.

Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan uzun süredir ikmet ediyor olmak.

TOKİ'den daha önce konut satın almamış olmak.

Hanehalkı adı altında yalnızca bir adet başvuru yapılmış olmalı.

Anadolu'da 14 bin TL, İstanbul'da ise 16 bin TL'nin altında hane geliri olanlar projeye başvuru yapabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Proje kapsamında satışa sunulacak 100 bin arsa, elektrik, su ve doğal gaz altyapıları tamamlanmış, imar planları bulunan ve inşaat yapmaya hazır şekilde teslim edilecek.

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Başvuru bedeli 500 lira olarak belirlenen kampanyadan faydalanmaya hak kazananlar bu arsalar üzerine kendi evlerini yapabilecek.

Başvuru şartlarını taşıyanlar arasında kura çekilecek.

Arsa satışı başvurularında şu şartlar aranacak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yoksul ve dar gelirli olmak,

Kendisinin, eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içerinde ev yapmaya müsait arsaya veya herhangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesinin karşılığı olan arsa payına sahip olmamak,

Daha önce 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi uygulamalardan faydalanmamış olmak.

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TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları ise e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

TOKİ 81 İLDE SOSYAL KONUT PROJESİNİN AYRINTILARI

ÖZGÜN İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı