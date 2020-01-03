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VAN

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist Türkiye'ye getirildi

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: Kandil'de yakalanan 2 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT Van Bölge Daire Başkanlığı ile Van Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla Kandil’de yakalanan 2 örgüt mensubu tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
Kandil'de yakalanan 2 terörist Türkiye'ye getirilmişti.
Kandil'de yakalanan 2 terörist Türkiye'ye getirilmişti.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, MİT Van Bölge Daire Başkanlığıyla müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak’ın Kandil bölgesinde faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin kod adlı G.M. ve Beritan Avesta kod adlı L.A. isimli bölücü terör örgütü mensuplarının geçtiğimiz günlerde yakalanarak Türkiye'ye getirildiği hatırlatıldı.

Gözaltına alınan 2 örgüt mensubu, hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte 2 Ocak 2020 günü Van’da çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Gülbahar M.'nin verdiği ifadesinde 2012 yılında Tunceli'de 3 terör eylemine katıldığını itiraf ettiği belirtildi.

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