Gündem En az 5-6 alanda uzman olunmalı
EĞİTİM

En az 5-6 alanda uzman olunmalı

Yapılan araştırmalara göre, 10 yıl içinde teknolojide yaşanan hızlı değişimler belirli mesleklerde iş gücü açığına neden olacak. 15 yıl önce varolmayan mesleklerin günümüzde en çok arananlar listesinde olduğu açıklanırken, en çok aranan kriter ise dijital yetkinlik olarak görülüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Tuzcuoğlu
Selçuk Tuzcuoğlu

-Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) ‘İşgücü Piyasası Araştırması’na göre, 10 yıl içerisinde özellikle Türkiye’de popüler olacak ve en çok ilgi duyulacak belli meslekler var. Yaşanan dijital dönüşümle, meslek kollarında aranan nitelikler artış gösteriyor. Endüstriyel bilgisayar programcılığı, bulut bilişim uzmanı, akıllı ev sistemleri uzmanı, Çince Hint dili bilen ihracat personeli, siber güvenlik uzmanı, oyun geliştirme uzmanı, sosyal medya uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı gibi meslekler, gelecekte işgücü talebi artacak meslekler grubunu oluşturuyor. 21. yüzyılda gençlerin en az 5-6 farklı mesleği uzmanlık düzeyinde yapması gerektiğini söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Tuzcuoğlu, “Kişinin asıl para kazandığı meslek ortadan kalkarsa; eğlence mekanlarında müzik yaparak, şirketlere algoritma yazarak ya da yemek şirketlerinde bir aşçı becerisinde yemek yaparak evine ekmek götürmesi gerekebilecek” diyerek, meslek seçiminde kararsız kalanlara uyarıda bulundu.

YAPAY ZEKAYI KULLANANLAR İŞSİZ BIRAKACAK

  • Dijital dönüşüm, yapay zeka, nesnelerin interneti, big data, robotlar, 3 boyutlu yazıcılar, giyilebilir teknoloji, blockchain gibi gelişmelerin hem işdünyasının hem de üniversitelerin gündeminde olduğunu ifade eden Dr. Selçuk Tuzcuoğlu, “Şuanda üniversite eğitimi alan bir genç, 2060 yılında muhtemelen hala çalışıyor olacak. Ama o dönemin nasıl bir görünüme sahip olacağını, ne profosyonel hayattaki yöneticiler ne de akademisyenler tam olarak kestiremiyorlar. Yani gençleri iş hayatına hazırlarken hangi niteliklerle donatarak yetiştirmemiz gerektiği bir muamma. Bu sebeple üniversitede alınan eğitimle yetinmeyip, sürekli bilgilerini yenilemeleri, tazelemeleri ve kendilerini gelişime adapte etmeleri gerek. Yapay zekayı robotlar insanları işinden etmeyecek, sadece yapay zekayı, daha doğrusu genel olarak teknolojiyi daha iyi kullanan insanlar bu değişime ayak uyduramayanları işsiz bırakacak. Kendini yenileyebilinlerin korkmasına gerek yok” dedi.

BİRDEN FAZLA UZMANLIK İSTEYEN MESLEKLER

Kısa süre sonra mesleki eğitimde fakülte ve meslek kavramlarının da ortadan kalcağını söyleyen Tuzcuoğlu, son olarak şunları söyledi: “İnsanlar bir meslek edinip değil, farklı fakültelerden ders alarak uzmanlık edinip mezun olacaklar. Örneğin, bir öğrenci hem enerji hem işletme hem de tıp fakültelerinden dersler alacak ve ‘Enerji sistemlerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri üzerine uzman’ olacak ve yüksek gerilim hatlarının yol açtığı hastalıklar konusunda çalışmak üzere bir enerji dağıtım şirketinde çalışacak. Tam olarak bir doktor değil, mühendis de değil ama enerji şirketlerinin çok ihtiyaç duydukları spesifik bir konuda tamamen uzmanlaşmış alternatifsiz bir kişi olarak bir doktor ya da mühendisten daha fazla maaşla çalışmaya başlayabilecek.”

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