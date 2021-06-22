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ESKİŞEHİR

En çok heykel olan şehirde sokaklar sele döndü

Eskişehir’de etkili olan sağanak yağışın ardından sokaklar sele döndü. Islanmamak için koşuşturan, bir yerlere sığınmaya çalışan insanlar, adeta sel sularının aktığı caddeleri, su birikintilerini geçmeye çalışan araçlar dikkat çekti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin birçok heykel yaptığı şehirde göle dönen çevreyolundaki Kartal Alt Geçidinde biriken yağmur sularının tahliyesi hala devam ediyor.

Haber Merkezi Diğer
En çok heykel olan şehirde sokaklar sele döndü
Yağmur sularının göle çevirdiği caddelerde vatandaşlar zor anlar anlar yaşadı.

Eskişehir'de şiddetli yağış sonrası sokaklar sele döndü. Islanmamak için koşuşturan, bir yerlere sığınmaya çalışan insanlar, adeta sel sularının aktığı caddeleri, su birikintilerini geçmeye çalışan araçlar dikkati çektik. Sel sebebi ile bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçları ile ilerlemeye çalışan sürücülerin ise trafikte zor anlar yaşadığı gözlendi. Sert bir şekilde akan yoğun sel suyu adeta önüne ne çıktıysa sürükledi. Sular, araç kapılarının alt eşiğine kadar yükseldi. Bazı araçların plastik çerçeveli plakaları yoğun akan sel sularının oluşturduğu basınçtan veya sürücülerin görmeyin girdikleri çukurlar sebebi ile oluşan sarsıntıdan dolayı kırılarak akıntıya kapıldı.

En çok heykel olan şehirde sokaklar sele döndü
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En çok heykel olan şehirde sokaklar sele döndü
Eskişehir'de etkili olan sağanak yağışın ardından sokaklar sele döndü. Islanmamak için koşuşturan, bir yerlere sığınmaya çalışan insanlar, adeta sel sularının aktığı caddeleri, su birikintilerini geçmeye çalışan araçlar dikkat çekti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin birçok heykel yaptığı şehirde gölete dönen çevreyolundaki Kartal Alt Geçidinde biriken yağmur sularının tahliyesi hala devam ediyor.


Alt geçitte biriken sular 20 saattir tahliye ediliyor

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bulunan bazı alt geçitlerde biriken yağmur suları adeta gölet oluşturdu. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin dün akşam saatlerinden itibaren başladığı su tahliyesi hâlâ devam ediyor. Yaklaşık 20 saattir yağmur suyuyla dolan Kartal Alt Geçit Köprüsü’nde taşıt trafiği de yavaşlarken, sürücüler dikkatli seyrediyor. Trafik ekipleri ise herhangi bir kaza yaşanmaması için geçitte emniyet önlemlerini sürdürüyor.

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