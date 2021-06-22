Erzincan’da bunaltıcı sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği Erzincan’da birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden sıcak hava dalgası dikkat çekiyor. Erzincan başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun birçok ilinde ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın etkili olması özellikle pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalındığı için vatandaşları bunaltıyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise mevsim normallerinin 3- 5 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının devam edeceğinin bildirdi.

Öte yandan, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sağlıkçılar özellikle kronik rahatsızlığı olanların 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamasını önerdi.

İHA Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti.

Vatandaşlardan Ayhan Tokgöz, “Bu sene çok büyük bir kuraklık var. Tarım ve hayvancılıkta sıkıntılar var. Tabi bu arada pandemi de var. Hepsi üst üste geldi. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatırız. Devletimize ve milletimize Allah kolaylık versin. İnşallah yağmurlar yağar. Gelecek sene daha güzel iklim olur. Şu anda araç termometresi 40 dereceyi gösteriyor. Bu sıcaklıklarla beraber baharın yağmurların yağmaması sıkıntı oluşturdu” dedi.

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Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlardan Adem Fırat ise, “Havalar çok sıcak bulanıyoruz. Maskede zorlanıyoruz fakat mecbur takıyoruz. Bu sene de kurak gidiyor” diye konuştu.

İHA

“Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti”

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti. Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.

Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi.

Erzincan’da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi.

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OYNAT 00:55 Adana'da sıcaklık 41 dereceye ulaşınca parklara akın ettiler: Biri yine güneşe ateş etmiş, belli Çukurova'nın yaz sıcaklarıyla ünlü kenti Adana'da henüz nisan ayı olmasına rağmen termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi.



Sıcaktan bunalan Adanalılar parklara akın ederken birçok kişinin maske takmaması ve toplu halde oturması dikkat çekti.

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