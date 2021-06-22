Gündem Erzincanda bunaltıcı sıcaklık Termometreler 40 dereceyi gösterdi
ERZİNCAN

Erzincan’da bunaltıcı sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi

Erzincan’da son günlerde etkisi iyice hissedilen sıcaklık devam ederken, termometreler 40 dereceyi gösterdi. Pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalan vatandaşlar ise sıcak hava nedeniyle bunalmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Erzincan’da bunaltıcı sıcaklık: Termometreler 40 dereceyi gösterdi
Erzincan'da hava sıcaklığı 40 dereceyi gösterdi.

Yaz mevsiminin etkisini gösterdiği Erzincan’da birkaç gündür mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam eden sıcak hava dalgası dikkat çekiyor. Erzincan başta olmak üzere Doğu Anadolu’nun birçok ilinde ilkbahar yağışlarının beklentinin altında kalması ve sıcaklığın etkili olması özellikle pandemi nedeniyle maske takmak zorunda kalındığı için vatandaşları bunaltıyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ise mevsim normallerinin 3- 5 derece üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının devam edeceğinin bildirdi.

Öte yandan, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği kentte sağlıkçılar özellikle kronik rahatsızlığı olanların 11.00 ile 16.00 arasında sokağa çıkmamasını önerdi.

Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti.
İHA
Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti.

Vatandaşlardan Ayhan Tokgöz, “Bu sene çok büyük bir kuraklık var. Tarım ve hayvancılıkta sıkıntılar var. Tabi bu arada pandemi de var. Hepsi üst üste geldi. İnşallah bu seneyi kazasız belasız atlatırız. Devletimize ve milletimize Allah kolaylık versin. İnşallah yağmurlar yağar. Gelecek sene daha güzel iklim olur. Şu anda araç termometresi 40 dereceyi gösteriyor. Bu sıcaklıklarla beraber baharın yağmurların yağmaması sıkıntı oluşturdu” dedi.

Sıcaktan bunaldıklarını belirten vatandaşlardan Adem Fırat ise, “Havalar çok sıcak bulanıyoruz. Maskede zorlanıyoruz fakat mecbur takıyoruz. Bu sene de kurak gidiyor” diye konuştu.

İHA

“Erzincan’da tatilciler serinlemek için şelalelere akın etti”

Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu Erzincan’da tatilciler serinlemek için Girlevik Şelalesi’ne akın etti. Aşırı sıcakların yaşandığı Erzincan’da Munzur Dağı eteklerinden gelen buz gibi suların 40 metreden döküldüğü Girlevik Şelalesi, doğal güzelliği ve serin havasıyla, sıcaktan bunalan çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgi odağı oldu.

Muhteşem doğanın özçekim yaparak tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, görsel güzellikler arasında yürüyüş ve piknik yaparak zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdi.
Erzincan’da bazı çocuklar ise bunaltıcı sıcakta tehlikeye aldırış etmeden süs havuzuna girerek serinledi.

Adana'da sıcaklık 41 dereceye ulaşınca parklara akın ettiler: Biri yine güneşe ateş etmiş, belli
OYNAT 00:55
Adana'da sıcaklık 41 dereceye ulaşınca parklara akın ettiler: Biri yine güneşe ateş etmiş, belli
Çukurova'nın yaz sıcaklarıyla ünlü kenti Adana'da henüz nisan ayı olmasına rağmen termometreler güneş altında 41 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan Adanalılar parklara akın ederken birçok kişinin maske takmaması ve toplu halde oturması dikkat çekti.

ABD Eylül ayında kışı yaşadı: Sıcaklık 30-33 derece birden düştü
OYNAT 00:40
ABD Eylül ayında kışı yaşadı: Sıcaklık 30-33 derece birden düştü
ABD'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü. Düşüş sonrası iki eyalet kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti.

Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi
OYNAT
Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi
Son dönemlerin en sıcak gününün yaşandığı Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi. Kentte vatandaşlar evlerine çekilirken çocuklar da korona virüs salgınını dinlemeyip Anzele suyuna koştu.


Abone Ol Google News
Bir ay daha uzatıldı

Bir ay daha uzatıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini vermişti.
Manipülasyona sarıldılar

Manipülasyona sarıldılar

Müzikli eğlenceye kısıtlama iddiasına açıklama.
Başardık

​1 Temmuz'da normale dönüyoruz.

Gazze'de sekiz bin beş yüz kişi evsiz kaldı.

​1990'lı yıllar Türkiye tarihine atılan kara bir imzaydı.

Otuz metre derinliğe, özel cihazlarla verilecek.

​Ermenistan halkı kavga istemediğini gösterdi.
Rus turist<br>akını başladı

Rus turist
akını başladı

Beklenen ilk uçak bu sabah Antalya'ya indi.
40 ilde<br>dev operasyon

40 ilde
dev operasyon

132 kişi hakkında gözaltı kararı var.
Termometreler<br>40 dereceyi gösterdi

Termometreler
40 dereceyi gösterdi

Erzincan'da ​vatandaşlar sıcak hava nedeniyle bunalmaya başladı.
Aşı olmayanı<br>hapse attırırım

Aşı olmayanı
hapse attırırım

​Filipinler Devlet Başkanı Duterte halkı tehdit etti.
Oy birliğiyle kabul edildi

Oy birliğiyle kabul edildi

​HDP PKK'nın siyasi kanadıdır.
Barajı kılpayı geçebildi

Barajı kılpayı geçebildi

​Macron'a sandıkta da tokat.
AFAD açıklama yaptı

AFAD açıklama yaptı

​Muğla'da şiddetli bir deprem meydana geldi.
Rumlar KKTC'yi tanıdı

Rumlar KKTC'yi tanıdı

​Kapalı Maraş'a 334 başvuru.
Plastikte maliyet artacak

Plastikte maliyet artacak

​Sektör, atık ithalatının yasaklanmasından şikayetçi.
Futbolumuz dibe vurdu

Futbolumuz dibe vurdu

​Avrupa Şampiyonası, düşüş gösteren Türk futbolunun net göstergesi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.