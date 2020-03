En erken tedbir alan ülkeyiz: Salgın her şeyi değiştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın Kovid-19 hastalığının ardından hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir küresel, siyasi, ekonomik, sosyal sistemin inşa edileceği bir döneme doğru gittiğini kaydederek şunları söyledi: “Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım” Erdoğan, Kovid-19’la mücadele kapsamında ulusa seslendi.

TEDBİRLERİ ERKEN ALAN ÜLKELERDEN BİRİSİYİZ

Kovid-19 hastalığının neredeyse tüm dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri yakından takip eden, tedbirleri vakitlice alan ender ülkelerden biridir. Sağlık Bakanlığımız, henüz ocak ayı başında yani henüz Çin’de bile ilk ölüm vakası yaşanmamışken bünyesinde kriz merkezini kurmuş, hemen arkasından da bilim kurulunu oluşturmuştur. Ülkemizde Kovid-19 ile ilgili fiili tedbirler 20 Ocak’tan itibaren alınmaya başlanmıştır. Şubatın ilk günü Çin’in Wuhan şehrindeki vatandaşlarımız ülkemize getirilerek karantina altına alınmış, 14 günün sonunda hepsi de sağlıklı olarak evlerine gitmiştir.”

53 BİN KİŞİ EVDEN İZLENİYOR

Tedavi süreçleriyle ilgili de bilgi veren Erdoğan şunları kaydetti: “Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovid-19 teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hastalarımızdan 44’ünü ise maalesef kaybettik.” dedi.

2-3 HAFTA İÇİNDE ATLATMAK ELİMİZDE

Erdoğan, her türlü senaryoya karşı hazırlığın yapıldığına vurgu yaparak, “İyi bir izolasyonla hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirle karşılamamız kaçınılmazdır. Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde hastalığın yayılma zincirini kırmak için ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en kısa sürüde normal hayatımıza dönme imkanına kavuşabiliriz. Bunun için ‘Evde kal Türkiye’ diyoruz. . Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir Allah’tandır.” diye konuştu.

Kritik toplantılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası İstişare Toplantısı gerçekleştirdi. Tarabya’daki Huber Köşkü’nde telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı. Yeni Yargı Reformu ve İnfaz Yasası’ndaki son düzenlemelere ilişkin çalışmaların ele alındığı görüşmeye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Cahit Özkan, Özlem Zengin, Bülent Turan da Ankara’dan katıldı. Erdoğan hemen ardından telekonferans yöntemiyle Bilim Kurulu Toplantısı’na bağlandı.

Vaka-ölüm oranı geriliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısına da telekonferansla bağlanıp görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, “Ülkemizdeki vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor. Nisan ayının ilk dilimine yönelik simülasyonlar her gün sonunda yapılan vaka ve ölüm açıklamasıyla biraz daha geriliyor” dedi. Erdoğan şunları kaydetti: Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın gösterdiği fedakarlık her türlü takdirin üstündedir. Sizlerin şahsında tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Gerek hastanelerimizde gerekse karantina yurtlarında ve evlerde yapılan takiplerin olumlu etkilerini her gün daha iyi görüyoruz. Değerli bilim kurulu üyelerimiz böylesine kapsamlı bir krizde elbette bir takım eksiklikler olmuştur, olacaktır. Tespit ettiğimiz her sorunu çözmenin yollarını arıyor ve bir şekilde de buluyoruz.

G20’ye video konferansla katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 15.00’te video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak. Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek