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İSTANBUL

En güzel buluşma: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imam hatiplilerle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER’in Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor” programına katılarak sabah namazını kıldırdı. “Ne muhteşem buluşma. Buluşmaların en hayırlısı” diyen Erbaş 39 ilçeden gelen imam hatiplilere teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
En güzel buluşma: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imam hatiplilerle bir araya geldi
​Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER’in Büyük Çamlıca Camisi’nde düzenlediği ‘İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor’ etkinliğe katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ÖNDER’in Büyük Çamlıca Camisi’nde düzenlediği ‘İmam Hatipliler Sabah Namazında Buluşuyor’ etkinliğe katıldı. Sabah namazını cemaate kıldıran Erbaş, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından yaptığı konuşmada, yeryüzünde her şeyin Allah’ı tespih ettiğini söyledi. Erbaş, 39 ilçeden etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür ederek, en güzel buluşmanın namaz buluşması olduğunu belirtti.

Ali Erbaş
Ali Erbaş

PEYGAMBER’İN VARİSİ

Böyle bir etkinliğe katıldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Erbaş, “Allah, hepinizden razı olsun. Ne muhteşem bir buluşma. Buluşmaların en hayırlısı namaz buluşmasıdır. Namazda Rabbimiz’in huzurunda buluşmaktır. Rabbimiz’in huzurunda kıyama durmaktır. Değerli gençler, sizler ve bizler hepimiz, bizden öncekilerin dualarının kabul olmuş meyveleriyiz.” dedi. İmam hatip neslinin Peygamber varisi olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

SİMİT-ÇAY İKRAMI

“Peygamber varisliğinden daha yüce, daha üstün bir unvan var mı dünyada, yok. İmam hatiplerin örnek aldığı en yüce insan Hazreti Muhammed Aleyhisselam’dır. Bütün imam hatip neslinin, her Müslüman gencin önderi Allah Resulü’dür. Her Müslüman’ın da örnek alacağı kişidir. Ne mutlu onun yolunda gidenlere, ne mutlu Peygamber Efendimiz’in varisi olanlara. Peygamber Efendimiz’in varisi olarak imamlığımızı, hatipliğimizi, imam hatipliğimizi en güzel şekilde yapacağımıza Rabbimiz’in huzurunda söz veriyoruz. Ya Rab bu sözümüzü en güzel şekilde tutmayı bize nasip eyle.” Erbaş, konuşmasında okunan 250 hatim ve 3 bin 600 Yasin-i Şerif’i tüm şehitlerin ruhlarına hediye ettiklerini ifade ederek, dua etti. Yoğun katılımın olduğu etkinliğin ardından camiden çıkanlara çay, simit ve çorba ikram edildi.

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