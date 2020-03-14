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SİVAS

Engelli satıcıya da acımadılar: Sahte parayla dolandırdılar

Sivas’ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli Nihat Çakmak, dolandırıcıların kendisine verdiği sahte parayı fark etmeyerek iki günlük kazancından oldu. Bir şeyler satarak çoluk çocuğunu geçindirmeye çalıştığını belirten Çakmak, "Yüzde 69 engelliyim. Malulen emekliyim ama geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Bana bunu yapanlar çok daha kötü şeylerde yapar" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi İHA
Nihat Çakmak
Nihat Çakmak

Sivas’ta dolandırıcılar seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bedensel engelli vatandaşa acımadı.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Meydan camisi önünde kemer satarak geçimini sağlamaya çalışan Nihat Çakmak’tan 20 TL’lik bir kemer satın aldı.

Aldıkları kemer karşılığında 80 TL para üstü veren Çakmak, dolandırıcılar yanından ayrıldıktan sonra 100 TL’nin sahte olduğunu fark etti. Hem kemerden hem de 80 TL’sinden olan Çakmak, polisten yardım istedi.

Engelli satıcı Nihat Çakmak, sahte para verilerek dolandırıldı.

Ekipler sahte para veren kişilerin tespiti için çalışma başlattı. İki günlük kazancını dolandırıcılara verdiğini belirten Çakmaz şu ifadeleri kullandı:

Ben yaz kış burada bir şeyler satarak çoluk çocuğumu geçindirmeye çalışıyorum. Yüzde 69 engelliyim. Malulen emekliyim ama geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Bana bunu yapanlar çok daha kötü şeyler de yapar.

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