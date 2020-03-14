Engelli satıcıya da acımadılar: Sahte parayla dolandırdılar Sivas’ta seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan bedensel engelli Nihat Çakmak, dolandırıcıların kendisine verdiği sahte parayı fark etmeyerek iki günlük kazancından oldu. Bir şeyler satarak çoluk çocuğunu geçindirmeye çalıştığını belirten Çakmak, "Yüzde 69 engelliyim. Malulen emekliyim ama geçinebilmek için çalışmak zorundayım. Bu gençlerden hiçbir şey olmaz. Bana bunu yapanlar çok daha kötü şeylerde yapar" şeklinde konuştu.



Haber Merkezi 14 Mart 2020, 22:04 Son Güncelleme: 14 Mart 2020, 22:11 İHA