Temizlik maddesi içen çocuk 9 yılda 304'üncü ameliyatını oldu

Bursa'da 9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları hasar gören 12 yaşındaki Kayra Talha Yaman 304'üncü kez ameliyat oldu.

Kayra Talha Yaman, 303'üncü ameliyatını olmak üzere gittiği ABD'de 12 Şubat'ta geçirdiği operasyonun ardından 12 Mart'ta bir cerrahi müdahaleye daha alındı.

Ameliyatın ardından nefes borusunu kullanmaya başlayan Yaman'ın önce biberon ile su içmeye başladığı ve iç organlarının hasar görmesinden bu yana ilk kez çorba içtiği öğrenildi.

AA Kayra Talha Yaman

Yaman'ın anneannesi Meral Güneş yaptığı açıklamada, torununun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Torununun kontrol amaçlı bir ameliyat daha olduğunu belirten Güneş, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 saatlik bir operasyon oldu. Yemek borusu ve gırtlak kısmına iğne yapıldı, daralma olmasın diye. İnce bağırsağına kadar inilmiş ama başarılı bir ameliyat olduğunu söylüyor doktorlar. Tamamen düzelmesi bir yılı bulacak. Nefes borusu açık. Salı günü kulak, burun boğaz bölümü bakacak. Doktorlar nefes borusunun açık veya kapalı kalacağını kararlaştıracak. Ne zaman döneceğini bilmiyoruz. Virüs nedeniyle ne zaman döneceği kesin değil. Bu konu nedeniyle de endişeliyiz. Salı veya çarşamba günü bir ameliyat daha olacak, o zaman ne zaman döneceği netlik kazanacak. Vatandaşlarımızdan dua ve desteklerini bekliyoruz."

Çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Güneş, "Bir mucize gerçekleşiyor. Yıllardır bu anları bekliyorduk. Kayra şu an çorba içmeye başladı. Çok daha iyi olacak. Ufak çaplı ameliyatlar devam edecek ancak sağlık durumunda şu anda herhangi bir sorun yok. Daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi.

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FOTOĞRAF 9 Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, evcil hayvan yeme yasağını yürürlüğü koymaya çalışırken Çinli bir yemek firması, evcil hayvan yiyerek tüm dünyaya kültürlerine ne kadar bağlı olduklarını gösterme çağrısı yaptı. Çin'deki Fankuai Köpek Eti adlı şirket, sitesinde yayınladığı açıklamada insanların koronavirüs salgını sonrasında evcil hayvan eti tüketmesini yasaklayan yasayı protesto etti. Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almışken kültürlerine bağlılıklarını göstermek adına vatandaşları köpek eti yemeye çağıran bir reklam paylaştı. Fankuai, Schenzen şehrindeki milletvekillerinin Batı'daki virüs paniğini yatıştırmak için bu önergeyi hazırladığını dile getirdi. Fankuai şirketi, elde kıyılmış köpek eti, baharatlı köpek eti ve kaplumbağa suyunda kızarmış köpek eti gibi tüyler ürperteici yemekler üretiyor. Jiangsu eyaletinde bulunan şirket, ismini köpek kasaplığı yaparak hayatını kazandığı iddia edilen eski bir Çinli generalin adından alıyor. Çinli hayvan hakları aktivistlerinin tepkisini çekmesinin ardından reklam, öfkeye yol açtığı için yayından kaldırıldı. Koronavirüs salgını, Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılmıştı. Tüm dünyayı esir alan salgın, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Çinli yemek şirketi saçmaladı: Koronavirüse karşı insanları köpek eti yemeye çağırdı Çin'de "Fankuai Köpek Eti" ismindeki bir yemek şirketi, koronavirüs salgını tüm hızıyla devam ederken sorumsuzca bir girişimde bulundu. Evcil hayvan eti tüketilmesini yasaklayan yasayı protesto ederek insanları eski alışkanlıklarına dönmeye ve kültürlerine bağlılıklarını ispatlamak için köpek eti yemeye çağırdı.

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