Dünya ABD Başkanı Trump Koronavirüs testi oldum, sonuçları bekliyoruz
AMERİKA

​ABD Başkanı Trump: Koronavirüs testi oldum, sonuçları bekliyoruz

ABD Başkanı Trump: Koronavirüs testi oldum, sonuçları bekliyoruz

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Şimdiye dek ABD'de koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs ekibi virüsü yenmek için çok çalışıyor. Virüsele mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, cuma akşamı koronavirüs testi olduğunu, ancak sonuçları henüz almadığını belirtti. Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avrupa'dan ülkeye seyahat yasağının genişletildiğini, İngiltere ve İrlanda'nın da listeye eklendiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Koronavirüsle mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" dedi.

Trump, koronavirüs testine tabi tutulduğunu ancak sonuçları henüz almadığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Koronavirüs ekibi virüsü yenmek için çok çalışıyor" dedi.

"Virüsele mücadele için yaklaşık 4 milyar dolar ayırdık" diyen Trump, açıklamasında ABD Merkez Bankası'na (Fed) yüklenerek "Umarım Fed, virüsle mücadelede bize katılır. Fed Başkanı çok fazla kötü karar aldı" ifadelerini kullandı.

Trump, "Şimdiye dek ABD'de koronavirüsten 50 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu. ABD Başkanı, cuma akşamı koronavirüs testi olduğunu, ancak sonuçları henüz almadığını belirtti.

Apple'ın Çin dışındaki tüm mağazalarını kapatma kararına destek veren Trump, "Tüm şirketler Apple'ın kararını izler ve perakende mağazalarını kapatırsa iyi olur" dedi.

İngiltere ve İrlanda da yasak listesine eklendi

  • Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Avrupa'dan ülkeye seyahat yasağının genişletildiğini, İngiltere ve İrlanda'nın da listeye eklendiğini açıkladı.
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