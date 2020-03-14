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ANKARA

Sağlık Bakanı Koca'dan halka koronavirüs testi uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi için habersizce evlere gelen kötü niyetli kişilere karşı halkı uyardı. Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size telefon gelmemişse, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fahrettin Koca
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testi için habersizce evlere gelen kötü niyetli kişilere karşı halkı uyardı.

Bakan Koca bunun gibi kötü niyetli insanlara karşı tedbirli olunması gerektiğini savunarak şunları kaydetti:

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yapmaktadır. Sizi 184’ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184’ten size TELEFON GELMEMİŞSE, test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. KÖTÜ NİYETLİLERE KARŞI DA TEDBİRLİ OLALIM!

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