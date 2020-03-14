Gündem Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı
ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadelede etkinliği artırmak amacıyla yeni tedbirleri içeren genelge yayınlandı. Yurt dışına zorunlu çıkacak personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında İŞKUR aracılığıyla yapılan kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, daha önce aldığı önlemlere bir dizi yeni tedbiri de ekleyerek hazırladığı genelgeyi 81 ile gönderdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen koronavirüs toplantısının ardından, daha önce aldığı önlemlere bir dizi yeni tedbiri de ekleyerek genelge hazırladı. Önceden alınan tedbirlerin sahada daha etkin uygulanması, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamayı amaçlayan yeni tedbirlerin yer aldığı genelge 81 ile gönderildi.

ZİYARETLER ERTELENECEK

Bakanlıkta yeni tip koronavirüse karşı 'Eylem Takip Grubu' oluşturuldğu belirtilen genelgede tedbirler şöyle sıralandı:

"Bakanlığa bağlı kuruluşlardan hizmet alan özellikle engelli, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmasına müsaade edilmeyecek. Kuruluşlara yapılan ziyaretler ikinci duyuruya kadar ertelenecek. Görüşmeler telefon aracılığıyla yapılacak. Zorunlu hallerde ziyaretçiler sağlık kontrolünden geçirilecek. Bakanlık izniyle açılan özel kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri 16 Mart itibarıyla bir sonraki açıklamaya kadar tatil edilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tedbirleri kapsamında, kronik hastalığı nedeniyle raporla ilaç ve tıbbi malzeme alan hastaların, 1 Mart itibarıyla süresi sona eren sağlık raporları bir sonraki açıklamaya kadar geçerli sayılacak. Yine bu kapsamdaki hastalar, yeni bir reçeteye ihtiyaç duymaksızın ilaç ve tıbbi malzemelerini sözleşmeli eczanelerden temin edebilecek. Bir ayı geçmeyecek sürelerde bu ilaç ve tıbbi malzemelerin bedelleri SGK tarafından karşılanacak.

14 GÜN İSTİRAHAT RAPORU

Yurtdışından gelen kişilere hekim tarafından 'Z03.8' ve 'Z03.9' kapsamında tanı konulması halinde 14 güne kadar istirahat raporu düzenleneceği ve bu vatandaşların iş göremezlik ödeneğinin SGK tarafından karşılanacağı belirtilen genelgede "Biyometrik tanımlama yönteminin özel sağlık hizmet sunucularındaki zorunlu kullanımı da SGK’nın bir sonraki açıklamasına kadar askıya alınacak. Kuruluşlarda bakım hizmeti alanlar ile personel arasında, risk gözlenen kişilerin ivedilikle sağlık kurumlarına başvurmaları sağlanacak. Riskli durum tespiti halinde sağlık kuruluşlarıyla irtibat sağlanacak. Toplu etkinlikler ve hizmet içi eğitim programları, bir sonraki açıklamaya kadar ertelenecek. Yurtdışına zorunlu çıkacak olan personelden, göreve başlamadan önce sağlık raporu istenecek. Bu madde doğrultusunda, virüsün kuluçka süresi olan 14 gün kuralına riayet edilecek" denildi.

İŞKUR BAŞVURULARI ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Genelgede ayrıca, kurum ve kuruluşlardaki ortak kullanım alanlarının sık sık havalandırılarak temizleneceği vurgulanarak, "Ortak alanlarda dezenfektan bulundurulması zorunlu hale getirilecek. Ortak temas noktalarında ortak kullanılan cihaz ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenecek. İş sağlığı açısından, personeller rutin temizlik kontrollerini arttıracak. Personellere, ellerin düzenli aralıklarla en az 20 saniye yıkanması gerektiği konusunda yazılı ve sözlü bilgilendirme yapılacak. Havalandırma sistemleri kontrol edilerek, çalışma ofisleri düzenli olarak havalandırılacak. Bakanlık araçlarıyla, personel servisleri düzenli olarak temizlenecek. Vatandaşların e-devlet uygulamalarını, web sitesi, iletişim merkezi ve kurumsal medya hesaplarına daha kolay erişim sağlayabilmesi için tanıtım çalışmaları etkinleştirilecek. İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilen kamu işçisi alımı başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs pandemisi hakkında hazırladığı bilgi kitleri ve afişler hizmet binalarında herkesin görebileceği yerlere asılacak" ifadeleri kullanıldı.

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