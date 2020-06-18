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EĞİTİM

Enver Yücel en yüksek halk oyu ile zirvede

BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, iş dünyasının küresel düzeydeki en prestijli ödülü olarak kabul edilen Ernst & Young (EY) Dünya Yılın Girişimcisi programındaki halk oylamasında ilham veren girişimciler listesinde zirveye çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Yücel
Enver Yücel

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim ve Araştırma Enstitüsü Uluslararası Eğitim Merkezi İstanbul Başkanı ve BM Eğitim Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Enver Yücel, Dünya’nın 100’e yakın ülkesinden, tıptan bilişime farklı iş kollarında başarı gösteren 50 girişimcinin katıldığı ‘EY Dünya Yılın Girişimcisi’ yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanmıştı. Bu yıl ülkemizde 20’ncisi düzenlenen EY Yılın Girişimcisi programının Türkiye birincisi olarak Cannes’taki uluslararası jüri önüne çıkan Yücel, ilk kez gerçekleştirilen halk oylamasında büyük bir başarıya daha imza attı.

İLHAM VEREN GİRİŞİMCİ

  • Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young (EY) tarafından 20 yılı aşkın süredir düzenlenen ve girişimcilik konusunda iş dünyasına yönelik dünyaca önemli bir ödül olarak kabul edilen ‘EY Entrepreneur Of The Year - EY Yılın Girişimcisi’ programının halk oylamasında Enver Yücel, ilham veren girişimciler listesinde zirveye çıktı. En yüksek halk oyu ile zirveye adını yazdıran Enver Yücel, Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. Halkın seçiminde, hayatını adadığı ve büyük gönül verdiği eğitimdeki global vizyonunun çok etkileyici bulunduğunu söyleyen Yücel, bir köy çocuğu olarak başarısını, köy çocuklarına ve tüm çocuklara armağan etti.

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