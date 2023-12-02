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EPDK yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'nin "Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, lisans sahipleri Kurumun izni olmadan LNG hariç iletim, dağıtım ve depolama tesislerini teminat olarak gösteremeyecek, üzerine ipotek koyduramayacak ve rehin veremeyecek.

10:16 - 2/12/2023 Cumartesi
AA
EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), lisans sahiplerinin kurum izni dışında LNG hariç iletim, dağıtım ve depolama tesislerini teminat olarak gösteremeyeceğine, üzerine ipotek koyduramayacağına ve rehin veremeyeceğine karar verdi.


Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile kamu tüzel kişisi olmayan depolama lisansı sahibi tüzel kişiler, Kurumun uygun göreceği haller dışında, teminat olarak hisse rehni, kısıtlayıcı etki doğuracak alacağın temliki, lisans kapsamındaki hakların temliki, hesaplarının rehni, ticari işletme rehni, sigorta poliçelerinin temliki, ipotek ve malvarlığı rehni işlemleri ile bu mahiyette sonuç doğurabilecek herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek, ortakları da dahil üçüncü kişiler lehine kefil, garantör, kreditör, lehine ipotek veren olamayacak, ayrıca müşterek ve/veya müteselsil borçlu sıfatı ile her nam adı altında olursa olsun üçüncü kişinin borcuna kefalet veya garantörlük verilmesi anlamına gelecek bir işlem tesis edemeyecek.


Söz konusu hükümler dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler ile kamu tüzel kişisi olmayan depolama lisansı sahibi tüzel kişilerin ana sözleşmelerinde yer alacak.



#doğal gaz
#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
#EPDK
#Resmi Gazete
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