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Ekonomi

EPDK akaryakıta erişimi kolaylaştırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesinde vatandaş ve kamu görevlilerinin akaryakıta ulaşımını kolaylaştırmak için bürokrasiyi azalttı. Yapılan açıklamada, depremden zarar gören akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin 30 gün ertelendiği duyuruldu. Böylece plaka, satış zamanı, tabanca numarası, satışı yapılan aracın plakası gibi yükümlülükler de esnetildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesinde vatandaş ve kamu görevlilerinin akaryakıta ulaşımını kolaylaştırmak için bürokrasiyi azalttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesinde vatandaş ve kamu görevlilerinin akaryakıta ulaşımını kolaylaştırmak için bürokrasiyi azalttı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesinde vatandaş ve kamu görevlilerinin akaryakıta ulaşımını kolaylaştırmak için bürokrasiyi azalttı. Yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşların ve kamu görevlilerinin akaryakıt temininde zorluk yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı dile getirildi. Bu kapsamda, depremden zarar gören akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin 30 gün ertelendiği duyuruldu. Böylece plaka, satış zamanı, tabanca numarası, satışı yapılan aracın plakası gibi yükümlülükler de esnetildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE ÖNLEM

Deprem bölgesinde elektrik kesintisi yaşanmaması, olası bir kesinti halinde sorunun hızla giderilmesi için ilgili bütün dağıtım ve tedarik şirketleri ile görüşüldüğü ifade edildi. Depremden doğal gaz hatları da etkilendi. BOTAŞ ekiplerinin yaptığı kontroller sonrasında hasar meydana gelen noktalar ve etki alanları belirlendi. Hastane, fırın gibi kritik tesislere CNG ve LNG tedarikiyle gaz ihtiyacı gideriliyor.


#EPDK
#Akaryakıt
#Deprem
#Kahramanmaraş
38 dakika önce
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EPDK akaryakıta erişimi kolaylaştırdı
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