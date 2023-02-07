EPDK akaryakıta erişimi kolaylaştırdı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), deprem bölgesinde vatandaş ve kamu görevlilerinin akaryakıta ulaşımını kolaylaştırmak için bürokrasiyi azalttı. Yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşların ve kamu görevlilerinin akaryakıt temininde zorluk yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığı dile getirildi. Bu kapsamda, depremden zarar gören akaryakıt istasyonlarının otomasyon sistemlerine ilişkin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin 30 gün ertelendiği duyuruldu. Böylece plaka, satış zamanı, tabanca numarası, satışı yapılan aracın plakası gibi yükümlülükler de esnetildi.