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Erbakan'ın yol arkadaşlarından Cumhur İttifakı'na destek: ‘Milli Görüşün’ temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır

Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşları tabanda birleşme çağrısı yaparak, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Konya Akıncılar Derneği Platformu Başkanı Ahmet Poçanoğlu, "Milli Görüşün temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır. Oylarımızı AK Parti adaylarına veriyoruz. Milletimizi de Erdoğan yanında birleşmeye AK Partiye oy vermeye davet ediyoruz" dedi.

13:23 - 29/03/2024 vendredi
Yeni Şafak
Konya Akıncılar Derneği Platformu 31 Mart yerel seçim kararını duyurdu
Konya Akıncılar Derneği Platformu 31 Mart yerel seçim kararını duyurdu

Konya’da seçim çalışmaları sürüyor. Konya Akıncılar Derneği Platformu tarafından, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.


Yapılan toplantıda konuşmalarına yer veren Konya Akıncılar Derneği Platformu Başkanı Ahmet Poçanoğlu,
“31 Mart 2024 Pazar günü seçim yapılacak. Ülkemizin coğrafi konumu, tarihi mirası, ve kendisinden beklenen misyon sebebiyle bu topraklarda hiç bir seçim sadece bir seçim olarak kalmaz. Ve her seçimin daima bir arka planı vardır. Seçimler Ülkemizi, insanımızı, geleceğimizi, uzun süreler etkiler. Seçim sonuçları, ya seçimlere her zaman müdahil olan, Ülkemiz üzerinde de hesabı olan Siyonist haçlıları sevindirir. Ya da bizden umudu ve beklentisi olan gönül coğrafyamızın mazlum insanlarını sevindirir. Her seçim tabiatı gereği önemlidir. Bu seçim ve sonrası, geleceğe dönük planları, hesaplaşmaları, dünyada ve yakın coğrafyamızda bizi, ülkemizi ve nesillerimizi derinden etkileyecek yeni ve beklenmedik gelişmeleri içinde barındırdığı için önemlidir”
dedi.
Akıncılar Derneği Platformu Başkanı Ahmet Poçanoğlu

"Bizler İslam davasının akıncı mücahitleriyiz"

Necmettin Erbakan’ın lider ve davam adamı olduğunu belirten Poçanoğlu,
“Özgün bir düşünce olarak ortaya çıkan ve insanımıza yeni bir heyecan ve diriliş vaat eden milli görüş fikrinin lideri Necmettin Erbakan hocamız, hayatı iman ve cihat olarak yaşadı ve yaşattı. Lakin hocamızın manevi mirası ve davası ne yazık ki miras yedi ellerde Savrulmalar yaşamaktadır. Biz Akıncılar, Necmettin Erbakan hocamızla, 1969 yılının Konya seçim çalışmalarında başladığımız ruh köküne dayalı milli ve yerli yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir iman ve aksiyon insanı olan merhum Erbakan hocamız hayatını, dinine, milletine, vatanına adamış bilinçli bir lider ve dava adamıdır. Kendisini ve zamanını aşan kutsal idealleri uğrunu mücadele etti. Bizler O’nun, ömrünü adadığı İslam davasının akıncı mücahitleriyiz”
diye konuştu.

"Yeniden Refah Partisi kendisi bir kazanan olmayacaktır"

Bazı partilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a zarar verecek ve kaybettirecek yolda olduğunu vurgulayan Poçanoğlu,
“Bugün Necmettin Erbakan hocamızın oğlu Fatih Erbakan ve partisi çilesiz ve emeksiz, elde ettiği imkan ve nimetlerle imtihan olmakta. Bazı partiler bugün, hocamızın bütün hayallerini gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan’a ve davasına zarar verecek, kaybettirecek yoldadır. Fatih’in emaneti Ayasofya’yı Siyonist Hristiyanların meydan okumalarına rağmen, camiye dönüştüren, adanmış dava adamı Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirmek vebaldir. Yeniden Refah Partisi kendisi bir kazanan olmayacaktır. Son bir asırdır horlanan Anadolu insanının, elli yıl önce Erbakan hocamızla başlayıp, Recep Tayyip Erdoğan’la devam eden vakarlı mücadelesini zayıflatmak ancak kindar muhterisleri sevindirir
” şeklinde konuştu.

"Yeniden Refah kaybettirecek

Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirme eğiliminde olduğunun altını çizen Poçanoğlu, “Yeniden Refah Partisi, bu seçimde İstanbul’da, AK partiye, Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirebilecektir. Erbakan hocamızla yol yürüyen bazı eski dostlar bugün, darbe dönemlerinin ve vesayetin kutsallarımıza söven güçlü adamlarıyla birliktedir ve AK Parti’nin karşısındadır. Fatih Erbakan bu seçimdeki duruşuyla, ceberut çevik birlerin, iftar sofralarında rakı isteyenlerin katıldığı milli güvenlik kurulu toplantılarında, Milletimiz adına boncuk boncuk ter döken yalnız ve savunmasız adamı değil, kendisine bu zulmü yapanları sevindiriyor. Hangi gerekçe, hangi vicdan bunu makul bulur. Hiç bir gerekçe, bizi geriletmeye, kutsallarımızı çiğnetmeye, kazanımlarımızı kaybettirmeye mazeret olamaz” ifadelerini kullandı.


"Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alıyoruz"

Mevcut konjonktürde milli görüşün temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oylarımızı AK Parti adaylarına veriyoruz diyen Poçanoğlu, “
Dünyanın her yerinde bize umut bağlayan mazlumlara, hayal kırıklığı yaşatamayız. Dolayısıyla, Konya Akıncılar Platformu olarak, hocamızın tabiriyle çadırın orta direğinden, Konya’dan sesleniyoruz. Mevcut konjonktürde milli görüşün temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır. Oylarımızı AK Parti adaylarına veriyoruz. Milletimizi de Recep Tayyip Erdoğan yanında birleşmeye, AK partiye oy vermeye davet ediyoruz. Erbakan hocamızın yolunun varisi, Recep Tayyip Erdoğan’dır. Partilerimiz cumhur ittifakında birleşmese de, irfan sahibi kardeşimiz, aklıselim, gönlü selim insanımız tabanda birleşecektir. Ve Recep Tayyip Erdoğan’a destek verecektir. Her partiden insanımızı, mahalle komşumuzu, sohbet arkadaşımızı ve din kardeşimizi, Hak ve batıl mücadelesinde, hakkın yanında olmaya davet ediyoruz. Nice bedeller ödeyerek ve büyük mücadelelerle elde ettiğimiz özgürlüklerimizi, başörtümüzü, kutsal değerlerimizi, vatan savunmamızı ve camilerimizi kaybetmemek için Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alıyoruz. Seçimin milletimize, ülkemize ve ümmet coğrafyasına hayırlar getirmesini dileriz”
açıklamasında bulundu.


#Akıncılar Derneği
#Konya
#Yeniden Refah Partisi
#AK Parti
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