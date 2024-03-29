Erbakan'ın yol arkadaşlarından Cumhur İttifakı'na destek: ‘Milli Görüşün’ temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır

Konya’da seçim çalışmaları sürüyor. Konya Akıncılar Derneği Platformu tarafından, 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildi.
"Bizler İslam davasının akıncı mücahitleriyiz"
"Yeniden Refah Partisi kendisi bir kazanan olmayacaktır"
"Yeniden Refah kaybettirecek
Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da AK Parti’ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirme eğiliminde olduğunun altını çizen Poçanoğlu, “Yeniden Refah Partisi, bu seçimde İstanbul’da, AK partiye, Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirebilecektir. Erbakan hocamızla yol yürüyen bazı eski dostlar bugün, darbe dönemlerinin ve vesayetin kutsallarımıza söven güçlü adamlarıyla birliktedir ve AK Parti’nin karşısındadır. Fatih Erbakan bu seçimdeki duruşuyla, ceberut çevik birlerin, iftar sofralarında rakı isteyenlerin katıldığı milli güvenlik kurulu toplantılarında, Milletimiz adına boncuk boncuk ter döken yalnız ve savunmasız adamı değil, kendisine bu zulmü yapanları sevindiriyor. Hangi gerekçe, hangi vicdan bunu makul bulur. Hiç bir gerekçe, bizi geriletmeye, kutsallarımızı çiğnetmeye, kazanımlarımızı kaybettirmeye mazeret olamaz” ifadelerini kullandı.