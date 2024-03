Erbakan'ın yol arkadaşlarından Cumhur İttifakı'na destek: ‘Milli Görüşün’ temsilcisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’dır

“31 Mart 2024 Pazar günü seçim yapılacak. Ülkemizin coğrafi konumu, tarihi mirası, ve kendisinden beklenen misyon sebebiyle bu topraklarda hiç bir seçim sadece bir seçim olarak kalmaz. Ve her seçimin daima bir arka planı vardır. Seçimler Ülkemizi, insanımızı, geleceğimizi, uzun süreler etkiler. Seçim sonuçları, ya seçimlere her zaman müdahil olan, Ülkemiz üzerinde de hesabı olan Siyonist haçlıları sevindirir. Ya da bizden umudu ve beklentisi olan gönül coğrafyamızın mazlum insanlarını sevindirir. Her seçim tabiatı gereği önemlidir. Bu seçim ve sonrası, geleceğe dönük planları, hesaplaşmaları, dünyada ve yakın coğrafyamızda bizi, ülkemizi ve nesillerimizi derinden etkileyecek yeni ve beklenmedik gelişmeleri içinde barındırdığı için önemlidir”