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Seçim

Yeniden Refah'ta yaprak dökümü! AK Parti lehine adaylıktan çekildi

İzmir’in Bergama ilçesinde Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Doktor Sadık Doğruer lehine seçimden çekildiğini duyurdu.

Seren Som
12:41 - 29/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sadık Doğruer - Mutlu Metin
Sadık Doğruer - Mutlu Metin

Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan Adayı Mutlu Metin, Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer lehine belediye başkan adaylığından çekildiğini duyurdu.

'Cumhur İttifakı adayı adına adaylıktan çekiliyorum'

Kendisini destekleyen Yeniden Refah Partililerden pazar günü yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı Adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini isteyen Metin, konuya ilişkin olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mutlu Metin
  • "Bizler Bergama'da, şehir merkezinde, kırsalda ve Kozak Bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızla, eşimiz, dostumuzla, ticaret yaptığımız arkadaşlarımızla yoğun bir istişare içine girdik. Bizler bir Bergamalı olarak, Bergama'da yaşayan bir birey olarak, ilçemizin geleceği için, Bergama'mızın bu 5 yıl içinde il olabilirliği, yapılacak hizmetlerin ivedi olarak yapılması, Bergama'mızın sanayileşmesindeki önemli adımların daha hızlı atılması için Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık beyin adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor. Bergama'da yapılan bu işlerin çok yakından takipçisi olacağız"
Sadık Doğruer

Bir destek de mevcut başkandan

Doğruer'e bir destek de yeniden aday gösterilmeyen mevcut AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'dan geldi.

Hakan Koştu

Bergama Belediyesi çalışanları ile iftar yemeğinde bir araya gelen Koştu burada yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı adayı Sayın Doktor Sadık Doğruer ile bu hizmetler çok daha yüksek bir yere gelecektir. Tabi ki Bergamalı hemşerilerimizin, sizlerin desteği ile..." ifadelerini kullandı.


Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Mollaismailoğlu'ndan Genel Merkez'e Cumhur İttifakı çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı'nda yer alması gerektiğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Mollaismailoğlu, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında birleştiğini ve teveccüh gördüğünü belirtti. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nda yer almanın Milli Görüş'ün geleceği açısından hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Mollaismailoğlu, "Vakit bütünüyle bitmeden bu yanlıştan vazgeçilerek Cumhur İttifakının desteklendiği açıklanmalıdır. Yoksa bir iki kişinin ihtirası yüzünde Türkiye siyasetine ikinci bir Saadet Partisinin kazandırılması kaçınılmazdır." dedi.

“Yeniden Refah İmamoğlu’na kazandıracağız dedi”

Söz Milletin’in bu bölümünde bir vatandaş Yeniden Refah partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının “CHP’nin gizli ittifakı” olduğunu söyledi. Vatandaş bunun sebebini, Yeniden Refah partisinin İstanbul adayının CHP’nin seçim çadırına giderek hep birlikte kazanacaklarını söylemesi ve İmamoğlu’na kazandıracaklarını ima etmesi olarak açıkladı. Vatandaş aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a seslenerek, “28 Şubat Postmodern darbesinde Necmettin Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terletenler kimlerdi? Asıl sizin hesap soracağınız yer orasıdır, o anlayıştır. Ama siz bugün o zihniyete hesap sormuyorsunuz da Recep Tayyip Erdoğan’dan hesap sormaya çalışıyorsunuz. Şunu da net bil ki, Recep Tayyip Erdoğan o hesabı sana bırakmadı; o hesabı gördü, şu anda hapisteler” dedi.

Yeniden Refah'ın kurucularından Mahmud Altunsoy'dan çarpıcı sözler: Partinin kasasına haram para girdi rotayı şaşırdılar

Yeniden Refah Partisi Kurucu Kurulu Üyesi Mahmud Altunsoy, tvnet'te canlı yayına konuk olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin son dönemdeki çıkışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altunsoy, "Benim sapasağlam bıraktığım partimizin kasasına haram para girdi ki rotayı şaşırmışlar demek ki." dedi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı seçimlere Cumhur İttifakı ile birlikte girme konusunda uyardığını, tek başlarına bir şey yapmalarının mümkün olmadığını ifade ettiğini söyledi. Partide eksen kayması olduğunu ifade eden Altunsoy, "Haram paralar geldi, çanta siyaseti başladı. Yeniden Refah Partisi Milli Görüş'ün partisi olmaktan çıkıyor. Maalesef Yeniden Refah aile partisine dönüştü." dedi.


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#Sadık Doğruer
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