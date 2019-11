Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda uzlaşmaz tavır sürerse başka arayışlara gireceğimizi Trump'a ilettik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Milletvekilleri üzerindeki yük yeni sistemle artmıştır. Hiçbir milletvekili seçim bölgesini ihmal etmemeli. AK Parti milletvekili olmak demek sadece Ankara'ya gelmek demek değildir. Kendi illerine gidecekler, çalışmaları koordine edecekler. Bundan böyle kesinlik her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Ve her hafta bölgesine gidecek ve bölgesinde her zamanki uğrak yerlerine değil, bölgesinin tüm ilçelerine, mahalle veya köylerine kadar gidip, halkın hal ve hatırını soracak, bize ulaşması gerekenleri bize ulaştıracak. Bakan yardımcılarımıza ulaştırılması gerekenleri de bakan yardımcılarımıza ulaştıracak.

OYNAT 01:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletvekillerimizin mecliste yürüttüğü çalışmalar bizim için hayati öneme sahiptir AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Milletvekili arkadaşlarımızın büyük gayret ve fedakarlıkla yürüttüğü Meclis çalışmaları, bizim için hayati öneme sahiptir. Yeni yönetim sistemimizde güçler ayrılığının keskinleştirilmesi, yasamanın, dolayısıyla milletvekillerimizin üzerindeki yükü artırmıştır. Artık gelip mecliste oturmak yok. Milletvekillerimiz sorumlu oldukları bölgelere gidip halkla iletişime geçecek. Halkımızın sorunlarını bize iletecek' dedi. BiP'te paylaş

ABD ziyareti

Geçen hafta Trump'ın daveti üzerine ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Heyetlerimizin katkılarıyla verimli toplantılar yaptık. Yaptığımız görüşmelerde aramızdaki birçok meseleye kökten bir çözüm getiremedik ama bu meselelerin ilişkilerimizi esir almasına da izin vermediğimizi tüm dünyaya gösterdik.

Türkiye-ABD ilişkilerinin zor bir süreçten geçtiği sır değil. Amacımız bu süreci geride bırakmaktır. Bölgemiz ve dünyadaki gelişmeler, ABD ile Türkiye'nin yakın olması gerektiriyor. Aramızdaki sorunlar küçük pürüzlerden ibaret. Pürüzler suni olarak büyütülmüştür. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören de Sayın Trump'tır. Türkiye-ABD ilişkilerinin belirli bir seviye altına düşmemesi için inisiyatif kullanmaktadır.

100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma konusunda kararklılığımızı bir kez daha teyit ettik. Sorunların kilit noktası haline dönüştürülen S-400 konusunda da çözüm yolu aranması konusunda mutabık kaldık. Sayın Trump'a Türkiye'nin sistemi alma noktasına nasıl gelindiğini anlattık. Kendisi de bize hak veriyor. Türkiye'nin bu konuda adım atmayacağını Trump'a anlattık. ABD'den Patriot sistemi alma talebimizi de tekrarladık. F-35 uçaklarıyla ilgili yapılan haksızlıkları da dile getirdik. F-35'te Türkiye müşteri değil ortaktır.

OYNAT 01:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olmaya devam edeceğim AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini, AK Partililer tezahüratlarla kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezahürat yapan teşkilat mensuplarına: AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olarak daima yanınızda olmaya devam edeceğim. BiP'te paylaş

Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'nda hem Amerika'nın hem de Rusya'nın vardığımız mutabakatlara uygun şekilde belirlediğimiz bölgeleri teröristlerden tamamen arındıramadığı açıktadır.

Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor.

Ne Mazlum Kobani’si? Bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın öldürülmesinin başını çekmiş olan bir katildir, bir terör örgütünün başıdır. Biz bunu ABD tarafında da anlattık, Rusya tarafına da anlattık. En sonunda Trump’a video kaydıyla anlattık. Bu onları ciddi manada etkiledi ve bunu anlatmaya devam edeceğiz.

Ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz sürecektir. Ülkemize ve milletimize yapılan ihanetin hesabını sormak için son nefeslerine kadar hainlerin peşinde olacağız.

Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor. SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir.