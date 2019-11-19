Meclis'te sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Meclis'te sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Güzel bir sürpriz oldu" dedi.

Haber Merkezi 19 Kasım 2019, 13:07 Son Güncelleme: 19 Kasım 2019, 14:51 AA Yeni Şafak