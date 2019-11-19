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POLİTİKA

Meclis'te sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Meclis'te sürpriz görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Güzel bir sürpriz oldu" dedi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Muhalefet Kulisi'nde oturan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanına geldi.

Bahçeli ile bir süre sohbet eden Erdoğan, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorusu üzerine, "Güzel bir sürpriz oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli TBMM'de bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli TBMM'de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Sürpriz geçen görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Görüşmede, eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü.

Daha sonra Meclis Şeref Holü'ne geçerek vatandaşlarla selamlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Meclis'ten ayrılışı sırasında, makam aracına kadar çok sayıda milletvekili eşlik etti. Erdoğan, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü.

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