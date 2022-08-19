Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Bakan Soylu: Sığınmacılar elbette ki ülkelerine dönecekler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sığınmacıların ülkelerine geri dönüşlerine değinen Soylu, 'Biz insaniliğimizden, komşuluğumuzdan, o insanların karşı karşıya kaldığı zulümden ve süreçlerden ayrı bir düşünce içerisinde olamayız. Bu insanlar elbette ki dönecekler fakat şu anda nereye dönebilirler? PYD'nin etkin olduğu bölgelere mi dönebilirler? Şu anda rejimin sürekli bombaladığı yerlere mi dönebilirler? Türkiye uzun zamandır bu süreci de bir politikayla yönetiyor.' ifadelerini kullandı.