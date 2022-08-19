Gündem Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
POLİTİKA

Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeyle ilgili açıklamada bulunan Erdoğaan, Büyükelçi atanması ilişkilere yeni bir ivme kazandıracak" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

'DİYALOGU GELİŞTİRMEKTEN YANAYIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, karşılıklı olarak büyükelçi atama kararını, Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyükelçilerin atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde iş birliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi.

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