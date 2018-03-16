Erdoğan: Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Afrin'den sonra Münbiç'e yöneleceği sinyalini veren Erdoğan, "İnşallah oradaki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

AK Parti Erzurum teşkilatlarında vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Kongremizin Erzurum ile birlikte ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yüzde 75'lik evet oranı ile Türkiye genelinde 5. sırada yer alarak bize olan desteğini gösteren Erzurum'a bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Yahşi, güzel Erzurum'a herkes gelsin. 15 yılda 22 katrilyon liralık yatırım yaptık Erzurum'a. Siz bize aşıksınız ama biz de siz aşığız. 140 bin üniversite öğrencisi ile ülkemizin de en büyük eğitim öğretim üslerinden biri.

'Komuta kademesi ile görüşüyorum'

Komuta kademesi ile görüşüyorum, gençler "bizi Afrin'e götür" diyor ne dersiniz diyorum.

Diyorlar ki, sayın Cumhurbaşkanım şu anda ihtiyaç yok, olduğu anda müracaat edeceğimiz sizsiniz. Siz Cumhurun reisisiniz, başkomutansınız, ben de o zaman diyeceğim ki, buyurun gidiyoruz. O zaman Afrin'e gideceğiz.

FETÖ, Erzurum'un bir köyünden çıkmıştı değil mi? Şimdi hala Pensilvanya'da. Niye dönmüyor. Dön gel. Dönsen bile Dadaşlar seni sokmaz buraya. Sen bu milleti parçaladın. Dadaşların içinden bu milleti parçalayan çıkmaz. Onun için sen yerini buldun.

'2026 Kış Olimpiyat olimpiyatları adaylığı için müracaatımızı yapacağız'

Üniversite öğrencilerimiz için 11 bin 800 yatak kapasiteli yeni yurtlar inşa ettik. Erzurum'a kış sporları için çok ciddi yatırımlar yaptık. Çatısı altında bulunduğumuz burası Buz Hokeyi Spor Salonu. Şimdi, bu altyapıdan aldığımız cesaretle Erzurum'a 2026 Kış Olimpiyatları'na, bakın alıyoruz demiyorum, orada rekabet edeceğiz. Bizim dışımızda 6 ülke daha var. Müracaatımızı yapacağız. Temenni ederiz ki sonu hayrolur.

Erdoğan: Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz pic.twitter.com/IKvNsFCrYm — Yeni Şafak Gündem (@YS_Gundem) March 16, 2018

'Palandöken Barajı ile içme suyu sorununu çözdük'

Erzincan-Erzurum-Kars Hızlı Tren Projesi ile ilgili hazırlıklar sürüyor. Amacımız, Çin'e kadar kesintisiz bir raylı sistem ulaşımını tesis etmektir. Erzurum Havalimanı'nı büyüterek yıllık 1 milyon 400 bin yolcu trafiğine ulaştırdık. Şimdi de hem pistin elden geçirilmesi hem de kötü havalarda uçakların iniş kalkışını kolaylaştıracak sistemin kurulması ile bütün bunlarla ilgili ihale için çalışıyoruz. Palandöken Barajı ile şehrimizin içme suyu sorununu çözdük.

'Erzurum'un geleceğine güven için bir işaret'

Bunları bilmeyen arkadaşlarınıza da söyleyin. Bunları biz size anlatıyoruz diye tüm Erzurumlular biliyor zannetmeyin. Erzurum'a 15 yılda verdiğimiz tarımsal destek rakamı, 1 katrilyon 200 trilyon liradır. Yeni bir adım atıyoruz. Erzurum'u ülkemizin et ihtiyacının karşılandığı bir merkez haline getirmek için her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz.

Bir adım daha var. Elektrikli otomobillerin şarj aksamlarının geliştirilmesi ve üretilmesi yatırımları için şehrimizin tercih edilmiş bulunması Erzurum'un geleceğine güven için bir işarettir.

"Bu şehir her ne kadar çeşitli devletler arasında el değiştirdiyse de İslami karakterini hiçbir zaman terk etmemiştir. Erzurum, Türklerin Anadolu'ya gelişlerinde de bir giriş kapısı vazifesi yapmıştır.

Malazgirt Zaferi'nden sonra Bizans'ın anlaşmaya uymayacağını anlaşılması üzerine Sultan Alparslan emrindeki beylere, 'Bundan böyle aslan yavrusu gibi olunuz, yeryüzünde kartal gibi uçunuz' diyerek hepsine de Anadolu yolları açılmıştır. 1828'deki Osmanlı-Rus savaşında uğradığı kısa işgal gelişimine büyük darbe vurdu. Ardından meşhur 93 Harbi ile bir kez daha işgale uğradı.

Erzurum'un kurtuluşunun 100. yılı

12 Mart Erzurum'un kurtuluşunun 100. yıl dönümüydü. Bir kez daha tebrik ediyorum. Erzurum, bu arada kurucu bir şehirdir. 1919'da toplanan Erzurum Kongresi İstiklal Harbimizin müjdecisi olmuştur. Erzurum'un böyle önemli bir yeri var. Erzurum bu toprakların bizim vatanımız olarak kalmasının mücadelesini verdi. Allahınıza kurban sizin dadaşlar.

'Aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi?'

Afrin'i teröristlere dar eden kahramanlarımızı görüyorsunuz değil mi? Irak sınırlarımızı dağ demeden, taş demeden hallaç pamuğu gibi atan aslan parçalarını görüyorsunuz değil mi? Türkiye artık kendi güvenliği için bin yıllık kardeşleri yardıma ihtiyaç duyduğunda kimseden yardım istemeden harekete geçebilecek güce sahip bir ülkedir.

'Ne ABD'den ne Avrupa'dan destek almadık'

Sadece son 7 yıldaki hadiseler sırasında 4 milyonu aşkın Iraklı ve Suriyeli ülkemize sığındı. Ne Amerika'dan ne Avrupa'dan kayda değer bir destek almadık. Kendi imkanlarımızla bu yükü omuzladık. Hala da 4 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. AB önce 3 milyar avro, ardından bir 3 milyar avro, ne yazık ki daha birincisi bile gelmedi. Sonra da size bu parayı BM vasıtası ile aktarırız diye tutturdu. Arkadaş eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İnanmıyor musun? Gel Gaziantep'e, Hatay'a, Kilis'e, Urfa'ya. Konteyner kentleri, çadır kampları gez. Gördükten sonra da vermen gereken parayı ver.

'Bu milleti kapı kulu mu zannettiniz?'

Adamlar oyalamaktan başka iş yapmıyor. Verirseniz verirsiniz, vermezseniz vermezsiniz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu milleti kapıkulu mu zannettiniz? Avroları bekleyecek olsaydık, bu 4 milyon insan ölümler halkasına çok daha farklı bir şekilde ilave olurdu.

Üstlendiğimiz riskler de ortada. Adam, terör örgütüne envaiçeşit silah veriyor bir kuruş para almadan. 5 bin TIR silah gönderdiler. Biz paramızla verin dedik, kongreden izin yok dediler, vicdansızlar. Biz paramızla alamıyoruz, terör örgütlerine bedava veriyorsunuz. Sonra da terör örgütlerinin yanında değiliz diyorsunuz, nasıl değilsiniz ya. Bunlar ne?

Batı, biz 4 milyona yakın mazluma kucak açmışız. AB Komisyonu ikinci 3 milyar avro için de teklif vermiş, iyi etmiş, ama önce ilk dilimi dahi doğru dürüst kullandırsalar, onu bir verin bakalım.

'Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık'

Türkiye, Afrin meselesini büyük ölçüde çözmüş durumda. Afrin'in 4'te 3'ünde kontrolü sağladık. Cerablus, Rai, Bab'da 2 bin kilometrenin kontrolü bizde. Biz 780 bin kilometre karelik bu topraklara nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometre kareden geldik. Küçüldük, küçüldük 780 bin kilometre kareye düştük. Buna bile göz diktiler. Kimlerin göz diktiğini biliyorsunuz. PKK göz dikti. Kendine göre bazı parseller yaptı, sonra böyle hesabımız yok dedi. Vicdansızlar, hepinizin planları programlar elimizde.

'Münbiç'e yöneleceğiz'

İdlib'deki gözlem noktalarını tahkim edecek diğer yandan da Mümbiç'e yöneleceğiz. Amerika yeni bir yöntem önermişti. Yeni gelen kadronun nasıl bir yol izleyeceğini bilemiyoruz. Amerika Mümbiç'te niye vardı? DEAŞ'ı kovmak için. Şu anda var mı? Sayın Başkan bana yok dedi. PYD/YPG var. Onları 3 ayda çıkarırız... Hayır onlar da çıkmadı. Bunları Fırat'ın doğusuna sürün dedik fakat sürmediler. Aynı yerde tuttular. Biz oyalanmaya gelemeyiz.

'Münbiç'teki kardeşlerimizi daha fazla bekletmeyeceğiz'

Amerika Mümbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Mümbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz.

Afrin'de kontrolümüze geçen alan 1320 kilometre kare. Yavaş yavaş artık siviller yerlerine yerleşiyor.

Kongre öncesinde halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Erzurum 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti.

AP'nin kararına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler konusuna değinerek, 'Kapıları açsak kaçacak delik arayacaktınız, delik' ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Pazartesi günü 3 aylar başlıyor. Recep, Şaban ve Ramazan. Bugün aynı zamanda Muhammed Kır'ı ebedi aleme uğurladık. Bir şehidimiz. Zaten, Allahımız böyle buyurmuyor mu? Şimdi bizi Muhammed evladımız kabirden ebedi alemden takip edecek. O sevgili Peygamberimize en yakın makamda, onu da Akifimiz de teyit ediyor.

'Afrin'de sona doğru geliyoruz'

Sevgili Peygamberimiz Allah yolunda, din yolunca komşularını bekliyor. Allah bizlere de o makamı nasip etsin. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız. Afrin'de de sona doğru geliyoruz.

Avrupa Parlamentosu meydan okuyor. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar, bu doğru değil diyorlar, ey Avrupa Parlamentosu siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. Kapıları açıp gönderseydik, kaçacak delik arayacaktınız, delik.

Şu anda da istediğiniz kararı alın, bir kulaktan girer öbür kulaktan çıkar.

Sizin aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bunlar maksuda geçemediler, hala binadalar.

'Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız'

Afrin'de yola devam. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok, Suriye topraklarında bizim işimiz yok ama biz Suriye topraklarında mazlum, mağdur insanları kurtarıyoruz. O namussuzlar Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiler, gördünüz değil mi, bombaları sakladıkları yeri de yakaladık mı, ininize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız. Çünkü, namerte kaçmak merte kovalamak yakışır. Dadaşlar, zaten dadaşın önünde bunlar duramaz da evellallah."

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