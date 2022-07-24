Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

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