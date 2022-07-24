Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.