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Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüştü.

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Haber Merkezi DHA
Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyevle telefonda görüştü
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in doğum gününü de tebrik etti.

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