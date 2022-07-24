Ekonomi Fransız milletvekilinden Macrona tepki Türkiye Fransadan daha ağır basıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fransız milletvekilinden Macron'a tepki: Türkiye Fransa'dan daha ağır basıyor

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton, Ukrayna tahılının ihracatı konusunda, Türkiye'nin, yaptığı arabuluculukla Fransa'dan "ağır bastığını" belirtti.

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Haber Merkezi AA
Fransız milletvekilinden Macrona tepki: Türkiye Fransadan daha ağır basıyor
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton, Twitter hesabında, Türkiye'nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında imzalanan ve milyonlarca ton tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına ilişkin BFMTV kanalında yer alan haberi paylaştı.

Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton
Avrupa Parlamentosunun Fransız milletvekili Gilles Lebreton

Anlaşmanın, Afrika'da kıtlığı önleyebilmeyi mümkün kılacağını belirten Lebreton, "Konuyu Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Erdoğan'dı, Macron değil. Türkiye, Fransa'dan daha ağır basıyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da aylardır abluka altındaki tahılın ihracı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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