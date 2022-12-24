Gündem Erdoğanın imzasıyla yayımlandı Altı üniversiteye yeni rektör
POLİTİKA

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı: Altı üniversiteye yeni rektör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan altı üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı: Altı üniversiteye yeni rektör
Foto/arşiv

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof.Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü’ne Mümin Şahin atandı.

Atama karalarının Yüksek Öğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. 3. ve 7. Maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

‘Sıfır Atık’ dünya markası haline geldi
GÜNDEM
‘Sıfır Atık’ dünya markası haline geldi

Kur Korumalı ezberleri bozdu: Sırada enflasyon var
EKONOMİ
Kur Korumalı ezberleri bozdu: Sırada enflasyon var
Dağın yamaçlarına çuval çuval döktüler

Dağın yamaçlarına çuval çuval döktüler

Bin yıl yaşayabiliyor: Bölgenin en gözde yeri olacak.
Altı üniversiteyeyeni rektör

Altı üniversiteye
yeni rektör

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
İşte Anka-3

Kızılelma'dan sonra bir müjde daha: Önümüzdeki aylarda havalanacak.

​Bakan Soylu: Türkiye dağlarında inşallah bir tek terörist kalmayacak.

​Küresel sisteme 'İslam Düşmanlığı' eleştirisi

​PKK önergesi dostluğu geçemedi.

İmamoğlu bizim de belediye başkanımız.

​Sırada enflasyon var.

​İklim elçisi gençlerle buluştular.

Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez.
2022'de akılda kalanlar

2022'de akılda kalanlar

​Sinema sektörünün unutulmayan olayları.

Abdulkadir Sargın'ın naaşı yanlışlıkla yakılmıştı.
Hablemitoğlu'na<br>MiT'i kim teklif etti

Hablemitoğlu'na
MiT'i kim teklif etti

​Suikastın perde arkasında iki sorunun var.
Üç puanı silindi

Üç puanı silindi

​TFF, Kayserispor'a verilen cezayı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.