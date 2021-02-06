Gündem "Erdoğanın yanındayız" etiketli paylaşımlar dünya gündeminin ilk sırasında
POLİTİKA

"Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar dünya gündeminin ilk sırasında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar

Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükseldi. Şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı. Paylaşımların ardından Erdoğan "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Dün Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermek için başlatılan "Erdoğan'ın yanındayız" etiketli paylaşımlar vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasına yükselen paylaşımlara, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin de aralarında bulunduğu birçok kişi destek verdi. Bu kapsamda şu ana kadar yaklaşık 2,5 milyon tweet atıldı.

Erdoğan'dan "Geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" mesajı

Paylaşımların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter'dan şunları kaydetti: "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."

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