Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu

HDP'li Sancar'dan "PKK ve Öcalan konusunda CHP-HDP arasında görüş ayrılığı var mı?" sorusuna cevap: Bu konularda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz

HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sancar 'Esenyurt teşkilatınıza yapılan operasyonda terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterleri bulundu. Kılıçdaroğlu 'Herkes terörle arasına mesafe koymalı' demişti. PKK ve Öcalan konusunda CHP-HDP arasında görüş ayrılığı var mı?' sorusuna cevaben 'Bu konuda bir sorun olduğunu düşünmüyoruz' ifadelerini kullandı.

