Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu

Sosyal medya platformu Twitter'da "#ErdoganınYanındayız" etiketi ile on binlerce tweet atıldı, destek paylaşımları çığ gibi büyüdü.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Büyük ve güçlü Türkiye davasında, Mazlumların yaralarına merhem olma savaşında, Yetimlerin, öksüzlerin yüzünü güldürme yarışında, Hakk’ı ve hakikati savunma mücadelesinde #ErdoganınYanındayız."
Erdoğan'dan sosyal medya desteğine tweet ile cevapSosyal medya kullanıcılarının kısa sürede yaptıkları paylaşımlarla gündemde ilk sıraya gelmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu desteğe attığı tweetle cevap verdi.