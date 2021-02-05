Gündem Sosyal medyada Erdoğan fırtınası ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu
POLİTİKA

Sosyal medyada Erdoğan fırtınası: ErdoğanınYanındayız etiketi gündem oldu

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı için açılan "#ErdoganınYanındayız" etiketi gündem oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve daha birçok isim konuyla ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan'a destek paylaşımları kısa sürede çığ gibi büyüdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Sosyal medya platformu Twitter'da "#ErdoganınYanındayız" etiketi ile on binlerce tweet atıldı, destek paylaşımları çığ gibi büyüdü.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Büyük ve güçlü Türkiye davasında, Mazlumların yaralarına merhem olma savaşında, Yetimlerin, öksüzlerin yüzünü güldürme yarışında, Hakk’ı ve hakikati savunma mücadelesinde #ErdoganınYanındayız."

Erdoğan'dan sosyal medya desteğine tweet ile cevap

Sosyal medya kullanıcılarının kısa sürede yaptıkları paylaşımlarla gündemde ilk sıraya gelmesi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bu desteğe attığı tweetle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı.
Abone Ol Google News
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

​Defineciler otoyol kenarındaki tünelde yakalandı.
Sanki yaz

Sanki yaz

​Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.
Erdoğanın yanındayız

Erdoğan'ın yanındayız

​Sosyal medyada Erdoğan fırtınası.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Vaka sayıları stabil

Vaka sayıları stabil

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.
Harita kırmızıya dönüyor

Harita kırmızıya dönüyor

56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesini Doğuş İnşaat yapacak
Ekonomi

Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesini Doğuş İnşaat yapacak

İnşaat ve müteahhitlik sektöründe gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı projeleriyle dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan Doğuş İnşaat, büyük bir projeye daha imza atıyor. Ukrayna'nın önemli projelerinden olan ve Kremençuk şehrinde yapılacak köprünün inşası Doğuş İnşaat tarafından gerçekleştirilecek. Yaklaşık 1,6 km uzunluğundaki karayolu köprü projesiyle, Kremençuk Bölgesi’ne 720 metre açıklığında eğik askılı bir adet köprü ve yaklaşım viyadükleri kazandırılmış olacak. Yeni Kremençuk Köprüsü, Doğuş İnşaat’ın Ukrayna’da gerçekleştirdiği; Dinyeper Demiryolu ve Otoyol Köprüsü, Borispol Uluslararası Havalimanı, Zaporizhzhya Leftbank Atıksu Arıtma Tesisi’ne yönelik çalışmalarının ardından dördüncü büyük proje konumunda.
Kripto general nasıl çözüldü?
Gündem

Kripto general nasıl çözüldü?

15 Temmuz ihaneti sırasında Bangladeş’te ‘albay’ rütbesiyle askeri ataşe olan Serdar Atasoy, FETÖ’cü şüphesiyle merkeze çekilmesine rağmen basamakları peş peşe tırmanıp tuğgeneral oldu. Bu da yetmedi; 2. Ordu’da ‘Harekât Başkanı’, 5 Ağustos 2020’de Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 27 Ocak’ta gözaltına alınan, FETÖ'nün "özenle koruduğu isimler" arasında yer alan ve MİT'in takibiyle yakalanan eski tuğgeneral Atasoy'un ifadesinin ayrıntılarına ulaşıldı. Kripto general, ankesörü de fişlemeyi de tek tek anlattı.

Eski CHP vekili Yılmaz: İstifalar daha başlangıç muhalefet FETÖ dilini kullanıyor
Gündem

Eski CHP vekili Yılmaz: İstifalar daha başlangıç muhalefet FETÖ dilini kullanıyor

CHP'den ihraç edilmesinin ardından Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, CHP'den istifa eden milletvekillerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha çok insan gidecektir. Muhalefet partisinin, FETÖ ile olan yakınlığı, onların dilini kullanması, bölücü unsurlarla olan irtibatı, dışarının çaldığı müziğe göre ittifak oluşturması halkın kabul edebileceği bir durum değildir" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.