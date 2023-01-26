"Eren Abluka Sonbahar-Kış-25" operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinden oluşan 4 Tabur 480 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.