"Eren Abluka Sonbahar-Kış-25" operasyonu başlatıldı

|
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu"
İçişleri Bakanlığınca Van’da 480 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu" başlatıldı.
Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinden oluşan 4 Tabur 480 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.