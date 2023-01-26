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"Eren Abluka Sonbahar-Kış-25" operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Van’da 480 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu" başlatıldı. 

10:09 . 26/01/2023 Perşembe
DHA
"Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu"

"Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu"

İçişleri Bakanlığınca Van’da 480 personelin katılımıyla "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top operasyonu" başlatıldı. 


Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van ilinde "Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 (Van/Çatak - Acarlar) Şehit J.Yzb. Mahmut TOP Operasyonu"
başlatıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât (JÖH) timlerinden oluşan 4 Tabur 480 personel 37 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA SONBAHAR-KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

#Van
#İçişleri Bakanlığı
#Operasyon
2 saat önce
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"Eren Abluka Sonbahar-Kış-25" operasyonu başlatıldı
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