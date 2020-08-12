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Gündem Erenin acısı yüreğimizde
POLİTİKA

Eren’in acısı yüreğimizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül’ün şehit edilmesinin 3. yılında Twitter’dan bir mesaj paylaştı. Erdoğan paylaşımında “Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı 2 saat 20 dakika sürdü. Beştepe’deki toplantıdan sonra yapılan açıklamada, Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayi yolunda kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği bildirildi. Savunma sanayisindeki gelişmelerin ele alındığı toplantıya ilişkin açıklamada, “Elektronik harp, muhabere, silah, mühimmat, füze ve muhtelif platformlara ilişkin projeler karara bağlandı. Kovid-19 kaynaklı salgın sürecinde savunma sanayimiz kritik projelerde herhangi bir aksamaya izin vermeden çalıştı. Salgın sonrası dönemde çalışmalar kararlılıkla devam edecek ve ihracata özel bir önem verilecek” denildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü
OYNAT 01:00
Türkiye ve Azerbaycan'ın tatbikatında temsili düşman saldırısı geri püskürtüldü
Türkiye ile Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikat devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikat kapsamında kara unsurlarının zor arazi şartlarında farkı görevler icra ettiği bildirildi. Açıklamada, birimlerin, modern silahlar kullanarak temsili düşman saldırısını geri püskürttüğü kaydedildi.


Bayramov’u kabul etti

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara’da temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Savunma Bakanı Zakir Hasanov’u kabul etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da hazır bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul, 45 dakika sürdü.

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