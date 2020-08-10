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Gündem TurAz Ermenistana net mesaj verdi
ANKARA

TurAz Ermenistan'a net mesaj verdi

Türkiye ve Azerbaycan ordularının 13 gün süren “TurAz Kartalı-2020 tatbikatı başarıyla sona erdi. Azerbaycan’da Ermenistan saldırılarına hedef olan Tovuz’a yakın konumdaki Gence’nin dahil edildiği tatbikatla Erivan’a ve azmettirenlere gerekli mesajlar verildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Gerçekleştirilen ortak tatbikatla Ermenistan’a net mesaj verildi
Gerçekleştirilen ortak tatbikatla Ermenistan’a net mesaj verildi

TurAz Kartalı Tatbikatı, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 13 gün devam eden başarılı harekat denemelerinin ardından bugün tamamlanıyor. Kara ve hava tatbikatı olarak planlanan ve geçmiş yıllara göre çok daha geniş katılımla icra edilen tatbikatın son gününde, görevlerini tamamlayan TSK birlikleri dönüyor. Taarruzi bir harekatın tüm safhalarının icra edildiği tatbikat süresince Türk ve Azerbaycan orduları müşterek harekat konseptlerini başarıyla uyguladı, F-16’lar, İHA, SİHA sistemleri, ATAK helikopterler, milli silah ve güç sistemlerinin harekat kabiliyetleri övgüyle takip edildi.

Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi
OYNAT 01:00
Gözler Ermenistan tarafında: Azerbaycan Ordusu'nun sınır hattındaki mevzileri görüntülendi
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'a geçen hafta yaptığı saldırının ardından gözler bölgeye çevrildi. Azerbaycan Ordusunun Tovuz sınır hattındaki mevzileri görüntülendi. Sınır hattındaki Azerbaycan askerlerinin elleri tetikte, gözleri Ermenistan tarafında.


EN YOĞUN KATILIMLI TATBİKAT

Türkiye ve Azerbaycan ortak tatbikatı TurAz Kartalı-2020, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde 29 Temmuz’da başladı. İki ülke kardeşlik bağlarını güçlendirmek üzere her yıl bölük seviyesinde düzenlenen tatbikatlar, bu yıl Ermenistan’ın Tovuz saldırısı ardından en geniş askeri katılımla icra edildi. Azerbaycan’da Ermenistan saldırılarına hedef olan Tovuz’a yakın konumda bulunan Gence bölgesi de tatbikat sahaları arasında yer aldı. Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetlerinin müşterek hava tatbikatıyla başlayan ortak tatbikatlara 1-5 Ağustos tarihleri arasında Nahçıvan ve Bakü’de müşterek kara tatbikatları da eklendi.

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DÜŞMAN HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

Tatbikatlarda, güncel tehditler ışığında yazılan savaş senaryoları karşısında müşterek harekat konseptleri sınandı, zırhlı araçlar, top ve havanlarla temsili düşman hedeflerine atışlar yapıldı, komando harekatları düzenlendi. Yığınaklanma, toplanma bölgesi faaliyetleri, yaklaşma harekatı, taarruz ve hedefin ele geçirildiği seçkin gözlemci günüyle tamamlanan tatbikatlarda gece ve gündüz koşullarında harp senaryoları icra edildi ve taarruzi bir harekatın tüm safhaları denendi. Nahçıvan’da ilk kez kara havacılık unsurlarının katıldığı tatbikatta ATAK helikopterler yoğun ilgi gördü. Savaş helikopterleri havadan indirme ve düşman hedefleri ateş alma harekatlarını başarıyla icra etti.

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HAVA SAHASINDA KUŞ UÇURTULMADI

Tatbikatın hava bölümünde Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Gence ve Yevhal üzerinden icra edecekleri uçuşlar ve hedefe yönelik atışlarıyla müşterek harekat kabiliyetlerini test etti. Gence, Kürdemir ve Yevlah bölgesi hava sahasında kuş uçurtulmadı. Türk F-16’lar, İHA ve SİHA’lar, helikopterler ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Mig-29, Su-25 savaş uçakları ve Azerbaycan’ın Türkiye’den tedarik ettiği İHA ve SİHA’lar, müşterek harekat hünerlerini sergiledi. F-16 savaş uçakları, taktiksel uçuşlarında; gece ve gündüz ortamında arama ve kurtarma operasyonları icra etti, hava saldırıları ile yer hedeflerini başarıyla imha etti. Fiili atışlı tatbikatlarda Gence tatbikat sahasına atılan bombalar Tovuz’da yankı buldu.

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BUGÜN TAMAMLANIYOR

  • TurAz Kartalı 2020, bugün, sahada elde edilen tecrübelerin değerlendirilmesi ve raporlamaların tamamlanmasıyla sona erecek. TurAz Kartalı tatbikatıyla iki ülke, olası bir harbe karşı hazırlık seviyesini en üst düzeyde arttırmış olurken, Türk ve Azerbaycan askerleri, 13 gündür devam eden başarılı müşterek harekat senaryolarıyla, Yukarı Karabağ’dan sonra Tovuz’da, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ve ulaşım hatlarının kavşağı olarak bilinen bir bölgede cephe açan Ermenistan’a karşı sahadan en net mesajı vermiş oldu.

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