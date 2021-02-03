Ergene Nehri'nin debisi 2 kat daha arttı: Alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi
Trakya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle debisi son bir haftada 9 kat artan Ergene Nehri için "sarı alarm" durumuna geçilmişti. Devlet Su İşleri, Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından yine debisi yükselen Ergene Nehri'nde alarm durumunu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.
Trakya'da hafta başında sağanak ve kar yağışları etkili oldu. Yoğun yağış ve kar erimeleri sebebiyle nehrin debisinde artış görüldü.
Saniyede 321 metreküp
Nehrin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı. Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.
Tarım arazileri su altında
Uzunköprülü İbrahim Toktaş, AA muhabirine, etkili yağışların taşkına neden olduğunu söyledi. Debi artışının sürdüğünü belirten Toktaş, "Yağış dolayısıyla tarım arazileri komple su altında kaldı" dedi.