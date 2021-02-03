Ergene Nehri'nin debisi 2 kat daha arttı: Alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi

Trakya'da hafta başında sağanak ve kar yağışları etkili oldu. Yoğun yağış ve kar erimeleri sebebiyle nehrin debisinde artış görüldü.

Saniyede 321 metreküp

Nehrin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı. Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

AA

Tarım arazileri su altında

Uzunköprülü İbrahim Toktaş, AA muhabirine, etkili yağışların taşkına neden olduğunu söyledi. Debi artışının sürdüğünü belirten Toktaş, "Yağış dolayısıyla tarım arazileri komple su altında kaldı" dedi.

AA

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