Gündem Ergene Nehrinin debisi 2 kat daha arttı Alarm seviyesi turuncuya yükseltildi
EDİRNE

Ergene Nehri'nin debisi 2 kat daha arttı: Alarm seviyesi 'turuncu'ya yükseltildi

Trakya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle debisi son bir haftada 9 kat artan Ergene Nehri için "sarı alarm" durumuna geçilmişti. Devlet Su İşleri, Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından yine debisi yükselen Ergene Nehri'nde alarm durumunu "sarı"dan "turuncu"ya yükseltti.

Haber Merkezi AA
Ergene Nehri
Ergene Nehri

Trakya'da hafta başında sağanak ve kar yağışları etkili oldu. Yoğun yağış ve kar erimeleri sebebiyle nehrin debisinde artış görüldü.

Saniyede 321 metreküp

Nehrin debisi, düne göre 2 kat artışla saniyede 321 metreküpe çıktı. Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

AA

Tarım arazileri su altında

Uzunköprülü İbrahim Toktaş, AA muhabirine, etkili yağışların taşkına neden olduğunu söyledi. Debi artışının sürdüğünü belirten Toktaş, "Yağış dolayısıyla tarım arazileri komple su altında kaldı" dedi.

AA

Ergene Nehri için sarı alarm!
GÜNDEM
Ergene Nehri için sarı alarm!

Doluluk oranı yüzde 100'e dayandı: İzmir'de iki mahalle için boşaltma kararı
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İzmir genelinde iki gündür devam eden sağanak yağış barajlarda su seviyesine olumlu etki yaparken, Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti’nde ise doluluk oranı yüzde 100 e dayandı.
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Yapılan inceleme sonucunda göletten kontrollü olarak su tahliye edilmesi uygun bulundu. Bu neden boşaltıların suların tehdit edeceği 2 mahallenin boşaltılması kararı alındı.
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Konu ile ilgili Menemen Kaymakamlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:
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Yoğun yağışlardan dolayı ilçemiz Yeniköy Balaban Göletinin dolması nedeniyle göletten su bırakılmaya başlanacaktır.
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Yeniköy ve Küner Mahallerinden geçen Balaban Deresinin sağ ve sol bandındaki 500 metre içerisinde evleri bulunan vatandaşların evlerini güvenlik nedeniyle boşaltmaları gerekmektedir.
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İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan araçtaki bir kişinin cesedine ulaşılmıştı.
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Doluluk oranı yüzde 100'e dayandı: İzmir'de iki mahalle için boşaltma kararı
İzmir'de aşırı yağışların ardından Menderes ilçesinde bulunan Yeniköy Sulama Göleti'nde doluluk nedeniyle su bırakılması kararı alındı. Menemen Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada gölete yakın iki mahallenin boşaltılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
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