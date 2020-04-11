Erzincan için yeni karar: Araç girişine kısıtlama getirildi

Kadıköy'de bir kişinini köpeklerini gezdirmek için dışarı çıkması dikkat çekti. Köpeklerini gezdirmek için Bağdat Caddesi'ne gelen ve yasaktan haberi olmadığını söyleyen kişi, Daha öyle bir şeyden haberim yok. Köpeklerimi beslemek için çıktım. Şu anda aşağı inip köpeklerimi besleyeceğim, eve gideceğim. Başka bir şey yapmayacağım, sahile inip köpeklerimi besleyeceğim. Ondan sonra eve döneceğim dedi.