Erzincan'da yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Erzincan kent merkezinde kurallara uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Sürücüler, kazaları hafif sıyrıklarla atlattı.

OYNAT 01:39 Erzincan'da kazalar Mobese kameralarında Erzincan'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında kent genelinde meydana gelen ve mobese kameraları tarafından kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini basınla paylaştı.



Çoğunluğu kavşaklara kontrolsüz giren sürücülerin neden olduğu kaza görüntülerinde, ters şeride giren bir elektrikli bisikletin karşı yönden gelen motosikletle çarpışma anı da yer aldı.

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