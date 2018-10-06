Gündem Erzincanda yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı
ERZİNCAN

Erzincan Haber: Kentte yaşanan kazalar mobese kameralarında

Erzincan'da yaşanan trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı

Erzincan'da Eylül ayında kent genelinde meydana gelen ve mobese kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları kameralara yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan trafik kazalarının görüntülerini basınla paylaştı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğü, kentte yaşanan trafik kazalarının görüntülerini basınla paylaştı.

Erzincan kent merkezinde kurallara uymayan sürücülerin neden olduğu trafik kazaları, mobese kameralarına yansıdı. Sürücüler, kazaları hafif sıyrıklarla atlattı.

Erzincan'da kazalar Mobese kameralarında
OYNAT 01:39
Erzincan'da kazalar Mobese kameralarında
Erzincan'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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  • Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Eylül ayında kent genelinde meydana gelen ve mobese kameraları tarafından kaydedilen trafik kazalarının görüntülerini basınla paylaştı.


Çoğunluğu kavşaklara kontrolsüz giren sürücülerin neden olduğu kaza görüntülerinde, ters şeride giren bir elektrikli bisikletin karşı yönden gelen motosikletle çarpışma anı da yer aldı.

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