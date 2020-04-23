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ERZURUM

Erzurum'a 150 milyon liralık maske yatırımı: Mayıs ayında kapılarını açıyor

AYTİM Tekstil, Erzurum’a 150 milyon TL yatırımla maske fabrikası kuracak. Fabrika ayda 300 milyon aded maske üretme kapasitesine sahip olacak. AYTİM Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, “İlk fazda 30 makine ile devreye girecek fabrikada mayıs ayında üretim başlayacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AYTİM Tekstil
AYTİM Tekstil

Türkiye’nin önemli tekstil şirketlerinden AYTİM, Erzurum’da 150 milyon lira yatırımla maske fabrikası kuruyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında 150 milyon lira yatırımla faaliyete geçecek fabrikada, N95 tipi medikal maskelerden ayda 18 milyon 720 bin aded, 3 katlı cerrahi maskelerden ise ayda 300 milyon aded üretim hedefleniyor. AYTİM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Aydın, tamamen “milli ve yerli” bilinciyle üretecekleri maskeleri kısa zamanda Sağlık Bakanlığı’nın hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Sevda Aydın

450 KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

Fabrikanın ilk safhada 30 makine ile devreye gireceğini aktaran Sevda Aydın, ikinci etapta ise makine sayısını 90’a çıkararak üretimi artırmayı hedeflediklerini belirtti. Aydın, faaliyete geçecek fabrika ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Maske üretim makinesinin yanısıra maske üretiminde kullanılan yüzde 95 ila yüzde 98 arasında filtreleme kapasitesine sahip Meltblown Nonwoven kumaşı üretmek üzere entegre tesisi kurmak için çalışıyoruz. Ayrıca kurulacak fabrika ile bölgede 450 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz.”

ANADOLU’DAN DÜNYAYA DAĞITACAĞIZ

  • Koronavirüs gibi pandemilerin gelecekte de görülebileceğini aktaran Aydın, “Ülkemizin kendi maske üretiminin yanı sıra maskede filtreleme görevi gören Meltblown Nonwoven kumaşın da kendi entegre tesislerimizde üretilmesinin en önemli önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Buna bağlı olarak kumaş üretimi de dahil olarak bu yatırımı yapmaya ve LEED sertifikalı medikal tekstil yatırım şirketi kurmaya karar verdiklerini aktaran Aydın, “Milli bir savunma stratejisi olarak bu makinelerin ve sistemin hazır vaziyette bulunması gerekiyor. Proje ile Türkiye olası pandemi durumlarında tıbbi maskeleri kullanıma hazır şekilde Anadolu’dan hem ülkemize hem dünyaya dağıtma imkanına sahip olacak” diye konuştu.

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