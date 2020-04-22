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MALATYA

Malatya gücünü gösteriyor: Dünyanın her yerine maske gönderebiliriz

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yönlendirdiği Birinci ve İkinci Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil firmaları, maske ve tulum ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerini bu yöne kaydırdı. Firmaları ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın dünyanın maske ihtiyacını karşılayacak güçte olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Malatya'da maske üretimi son sürat devam ediyor.
Malatya'da maske üretimi son sürat devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Birinci ve İkinci Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil üretimi yapan ve salgının ülkemizde de yaygınlaşması ile birlikte ihtiyaç duyulan maske ve tulum ihtiyacını karşılamak amacıyla faaliyetlerini bu yönde sürdüren tekstil firmalarını ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı firma idarecileri ile çalışanlara teşekkür etti.

Başkan Gürkan, ülke olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu zorlu süreçte millet olarak devletimizin almış olduğu kararlar doğrultusunda evlerimizde kalarak bu süreci atlatmanın çabası içerisinde olmalıyız” dedi.

Üretilen maskeler paket haline getirilip dağıtılıyor.

‘DÜNYAYA CEVAP VEREBİLECEK GÜCÜMÜZ VAR’

Bu zorlu süreçte milletin ve devletin maske ve tulum ihtiyacını Malatya olarak karşılayacak güçte olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ile 2 Nisan tarihinde yapmış olduğumuz video konferans görüşmesinin ardından Sayın Valimiz ile birlikte Malatya’da faaliyet gösteren tekstil firmalarının yetkilileri ile görüşmeler yaptık. Sonrasında da Malatya’nın maske ve tulum üretimi noktasında bir merkez olması için yoğun bir çalışma içerisine girdik. Şu an itibariyle Malatya’da faaliyet gösteren tekstil firmalarımız maske ve tulum üretimi yaparak ülkemizin maske ve tulum ihtiyacını karşılıyor. Hatta dünyanın maske üretimine cevap verebilecek gücümüz de var” diye konuştu.

ÜRETİM ARTIRILARAK DEVAM EDİYOR

Malatyalı tekstil firmalarının üretimlerini iki katına kadar çıkarma kapasitesine sahip olduklarını belirten Başkan Gürkan, “Malatya’da şu an itibariyle Baykanlar, Taha, Fetih, Kübra, Belsa, Sesa, Zevigas,Talu, Arc Moda, Birdamla, Nano ve Denim tekstil fabrikalarımızda maske üretimlerimiz büyük bir hızla devam etmektedir. Şu anda faaliyet gösteren firmalarımız normal kapasitede çalışarak günlük 5 milyon üretim yapmaktalar. Talebin artması ile birlikte üretimlerini iki katına çıkarabilecek altyapıya sahipler” ifadelerini kullandı.

‘MALATYA FARKINI GÖSTERDİ’

  • “Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretiminde kumaş ve hammadde ihtiyacını karşılayarak şu anda 2 milyon olan maske üretimini 3 milyona çıkarmayı hedeflemekteyiz” diyen Selahattin Gürkan açıklamalarına şöyle devam etti;
  • “Malatya’nın farkı burada bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Malatyalılar her zaman zor zamanlarda devletinin ve milletinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Malatyalılar sorumluluklarının bilincinde, ülkemizin ve dünyanın sağlığı için elini taşın altına koyarak üstün bir gayret göstermekteler. Bir Malatyalı olarak, Malatya’nın Şehr-i Emini olarak yapılan bu çalışmalardan dolayı müteşebbislerimizle, hemşehrilerimizle gurur duyuyorum.”
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından gerçekleştirilen ziyaret programına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ve 2. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Vahap Erdem eşlik etti.

Gürkan: Malatya maske üretiminde lojistik merkez olacak
GÜNDEM
Gürkan: Malatya maske üretiminde lojistik merkez olacak
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