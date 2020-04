Erzurum’da ucuz et kuyruğu 400 metreyi geçti Erzurum’da vatandaşlar, Ramazan ayı öncesi Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğüne ait satış mağazasından ucuz et alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sosyal mesafe kuralına uyarak sıra bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk ise 400 metreyi buldu.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 18:32 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 18:37 İHA