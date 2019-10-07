Gündem Esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz
İSTANBUL

Esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz

İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Yerlikaya Taksim’de düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı.
Vali Yerlikaya Taksim’de düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı.

Cumhuriyet Anıtı’na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

GELDİKLERİ GİBİ GİTTİLER

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. 1600 yıl kesintisiz payitaht, şehirlerin sultanı, sultanların şehri olan İstanbul’un, 16 Mart 1920’de işgal edildiğini hatırlatan Yerlikaya, şunları kaydetti: “En yüksek abidelerinden biri olan şehrimiz, esarete hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini 15 Temmuz’da bir kez daha gösterdi. İşgalcilerin uzantılarını bir kez daha derdest etti. Allah’ın izniyle bir daha asla gelemeyecekler. İstanbul’umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümünü tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şükrü Naili Paşa ve istiklalimizin tüm kahramanlarını şükranla anıyorum.”

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