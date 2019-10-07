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İSTANBUL

Büyük Çamlıca Camii'yi kaç kişi ziyaret etti? - Büyük Çamlıca Camii kaç kişilik?

5 milyon kişi ziyaret etti

İstanbul’un yeni sembollerinden biri haline gelen Çamlıca Camisi’ni ibadete açıldığı 7 Mart’tan bu yana 5 milyon kişi ziyaret etti. Külliyenin içinde caminin yanısıra sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve sanat atölyesi de bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çamlıca Camii
Çamlıca Camii

İçine girildiği andan itibaren selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Büyük Çamlıca Camisi, büyük bir ibadethane olmasının dışında sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu, sanat atölyesi ve bir süre sonra açılacak olan İslam Medeniyetleri Müzesi ile Türkiye’nin en modern külliyesi özelliğini taşıyor. İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Büyük Çamlıca Camisi’nin sadece bir cami değil, modern anlamda bir kompleks geleneksel manada da külliye olarak tasarlandığını belirterek, külliyenin müze dışındaki bütün unsurlarının faaliyete geçtiğini belirtti.

KESİNTİSİZ BİR YAŞAM VAR

Cami içerisindeki sanat galerisi

Külliyede iyi bir ses düzenine sahip bin 071 kişilik konferans salonu, sanat galerisi, kütüphane, yapımı devam müze, sanat atölyeleri ve otoparkın yer aldığını anlatan Külünk, bunlarla birlikte Büyük Çamlıca Camisi’nde kesintisiz bir yaşamın başladığını dile getirdi. Boğazı iyi gören bir konumda olması nedeniyle, özellikle yaz aylarında gece 01.00’e kadar yoğun bir ziyaretçi ilgisiyle karşılaştıklarını ifade eden Külünk, “7 Mart’tan bugüne yaklaşık 5 milyon insan külliyemize geldi” dedi.

DEPREMDE 100 BİN KİŞİ BARINABİLİR

Camideki kütüphane 24 saat hizmet veriyor.

Büyük Çamlıca Camisi’nin, yapımında modern araç gereçlerin kullanıldığı klasik bir proje olduğunu, çağın en ileri tekniklerini kullanmaya gayret ettiklerini belirten Külünk, “Bu yapının projesi hesaplanırken, deprem açısından güvenlik kat sayısı olarak İstanbul için düşünülen deprem katsayısı üzerinde bir katsayıyı dikkate alarak projelendirdik. Bu yüzdendir ki yaklaşık 100 bin insanı deprem anında barındırabilecek durumdayız. Büyük Çamlıca Camisi, deprem konusunda çok sağlam binalardan biridir” diye konuştu.

Tanzanya’dan Şili’ye

Büyük Çamlıca Camisi’nin hiç tahmin etmedikleri çok değişik bir ziyaretçi profili olduğunu dile getiren Külünk, “Bütün dünya insanlarını tanıdık. Ara sıra meraktan ‘Where are you from?’ diye soruyoruz. ‘Tanzanya, Avustralya, Şili, Peru, Rusya...’ diyor. Ne için geldiklerini soruyoruz. Türkiye’de son dönemde yapılan en büyük cami olduğu için görmeye geldiklerini söylüyorlar. Bir kısmı ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına yansıyan haberler üzerine cami ile ilgili meraklarını gidermek için bir kısmı da ibadet için geliyor” dedi.

90 bin camide fidan dikildi

  • Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla ülke genelindeki 90 bin camide fidan dikildi.
  • Diyanet İşleri Başkanlığı, “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi. Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Abdülkerim Kuzu Camisi’ndeki fidan dikme etkinliğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl farkındalık oluşturmak amacıyla “Cami ve Hayat” sloganı ile ülke genelindeki birçok camide sabah namazının ardından cemaat ve din görevlilerinin, birlikte fidan diktiğini söyledi.
  • AĞACA ÖNEM VEREN BİR DİNİN MENSUBUYUZ
  • Erbaş, “Peygamberimiz, ‘İçinizden her biriniz kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin’ buyuruyor. Bu kadar ağaca ve yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkındalığı oluşturmak için bugün bütün ülkemizde hocalarımız cemaatleri ile birlikte uygun yerlere fidan dikecekler” ifadelerini kullandı. Etkinlik kapsamında, ülke genelindeki 90 bin camide fidan dikildi.

Binlerce kişi sabah namazı için Çamlıca Camisi'nde buluştu
OYNAT 01:36
Binlerce kişi sabah namazı için Çamlıca Camisi'nde buluştu
İstanbul Müftülüğünün düzenlediği 'Sabah namazı buluşmaları'nın finali, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan ve binlerce vatandaşın katılımıyla Çamlıca Camisi'nde gerçekleştirildi.
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