Gündem Esenboğa Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi
ANKARA

Esenboğa Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Esenboğa Havalimanında gerçekleştirilen operasyonda, Ukrayna’dan Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu bir yolcunun bagajlarında 800 bin lira değerinde toplam 240 adet kunduz postu ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.
Konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

Esenboğa Havalimanına bir yolcunun çok sayıda hayvan postuyla geleceğine ilişkin alınan ihbar kapsamında Bakanlığın kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden çok yönlü araştırma yürütüldü.

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Türkiye’ye gelecek yolcuların bilgilerinin önceden alınarak risk analizine tabi tutulduğu Varış Öncesi Yolcu Bildirimi programı üzerinden yapılan araştırma sonucunda söz konusu şahsın ne zaman, hangi uçakla Esenboğa Havalimanına geleceği tespit edildi.

Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 800 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Şüpheli yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı

Esenboğa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince, şüpheli yolcuyu taşıyan uçak Esenboğa Havalimanına iner inmez şüpheli yolcu ve yolcuya ait bagajlar gözetim altına alındı. Şahsın dış hatlar gelen yolcu salonundan bagajlarını alarak gümrüğe tabi eşyası olmayan yolcuların kullandığı yeşil hattan geçerek çıkış kapısına yönelmesi üzerine, şahıs durdurularak bagajları x-ray cihazına yönlendirildi. Burada gerçekleştirilen tarama sırasında içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlanan bagajlar açılarak arandı.

Kunduz postu.

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Değerinin 800 bin Türk lirası olduğu öğrenildi

Şahsın bagajlarında Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan arama neticesinde iki adet bavul içerisinde toplam 240 adet kunduz postu ele geçirildi.

Ele geçirilen postların gümrüklenmiş değerinin 800 bin Türk lirası olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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