Esenler’de sıfır risk ve teknoloji merkezi hedefi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala adaylar sahada ter dökmeye devam ediyor. İlçe belediyelerinde yıllarını vermiş ve artık ustalık dönemine geçen isimlerden biri de Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu. 4’üncü dönem için yeniden aday olan Aksu’nun hizmet ettiği Esenler için en büyük hayali hiçbir riskli yapının kalmaması. İlk günkü heyecanla çalışmalarını sürdüren Göksu’nun yeni projeleri arasında ilçesini teknolojinin merkezi haline getirmek de var.

SORUNLAR KURUM İLE ÇÖZÜLECEK

Son 5 yılda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminde İstanbul’un ulaşım, kentsel dönüşüm, güvenlik gibi konularda büyük sıkıntılar yaşadığının altını çizen Göksu, “Bu sorunlardan Esenler de nasibini aldı. Artık İstanbul’un ulaşım sorunu bir sağlık sorunu haline geldi. Şimdi biz onu otoparklarla çözmeye çalışıyoruz ama bunun köklü çözümü nedir derseniz, Allah nasip ederse 31 Mart’ta Murat Kurum kardeşimizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak derim” dedi.

SORUMLULUK BÜYÜKŞEHİR’İN

AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok temel bir fark olduğunu söyleyen Göksu, AK Parti’nin ortaya koyduğu vizyonun ve siyasetinin hizmet üzerine kurulduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetim anlayışı ise halkla ilişkiler oyunu üzerinedir. Hiçbir şey yapmadan sadece halkla ilişkiler oyunuyla iş yapmaya çalışır. Ama bir hakikat var. Eğer İstanbul depremle yüzleşecekse bu şehrin yapı stokunun dönüşmesinden başka çare yok. Bu konuda birinci sorumluluk Büyükşehir'e aittir” diye konuştu.

3 dönem sunduğu belediye başkanlığı hizmetleriyle ilçe sakinlerinin gönlünde ayrı bir yer edinen Tevfik Göksu, vatandaşla karşılaştıklarında “İyi ki bizi bırakmadın” tepkisi aldığını anlatarak, “Çünkü bizim belediyeciliğimiz gönül belediyeciliği. O gönül ilişkimiz burada elhamdülillah hiç eskimeden devam ediyor” şeklinde konuştu.

SU MÜZESİ TARİHİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARACAK

Göksu Esenler’e turist çekecek Su Müzesi projesini hayata geçireceklerini aktardı. Göksu, “Esenler Osmanlı döneminde de, Bizans döneminde de İstanbul'un su dağıtım merkezi. Yani kaynaklardan gelen su buradan dağıtılıyor. Onun için su kemerleri var burada. Bu su kemerleriyle de bütünleşik olarak özellikle istedik ki Esenler’in tarihte var olduğu değerlerle bir şeyi sembolleştirelim, Su Müzesi yapalım. Su için kullanılan bütün materyaller, suya ilişkin bütün yayınlar, görseller, altyapıdan üst yapı sistemine evde kullandığınız suyla ilgili ne varsa kullanacağız. İçine girdiğinizde su gibi aziz olacağınız bir müze inşa edeceğiz” bilgisini paylaştı.

Mekanın değişimini Tuna Mahallesi üzerinden örneklendiren Göksu, “Tuna Mahallesi çok özel bir bölge ve İstanbul'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen ender mahallelerden bir tanesiydi. Orada çok ilginç bir bölge vardı, o bölgeyi kaldırdım ve burayı eğitim vadisine dönüştürdüm. Şu anda çocuklar okullarda cıvıl cıvıl oynuyor” diye konuştu.

60 BİN YAPI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

İstanbul’un en önemli risklerinden birinin deprem tehdidi olduğunu belirten Göksu, “Eğer bilim adamları bizi yanıltmıyorlarsa İstanbul bir depremle yüzleşecek. Bunun için de yapılması gereken en temel şey kentsel dönüşüm. Biz şu anda bu kentsel dönüşüm konusunda tabii çok önemli mesafe kat ettik. Şu ana kadar 60 bin konutu dönüştürdük. Kentsel dönüşüm deyince vatandaşa rehberlik hizmeti yaparak, önünü açarak yaptığımız dönüşüm var. Bundan sonra inşallah dönüştürmeye devam edeceğiz ve Esenler'de bir tane riskli yapı kalmayıncaya kadar dönüşmeye devam edeceğiz inşallah.

ÇALMADIĞIMIZ KAPI KALMADI

Esenlere pek çok farklı şehirden gelenlerle birlikte melez bir yapının oluştuğuna vurgu yapan Göksu, “Biz burada bir gelenek inşa ettik. Ramazan etkinliklerimiz buna iyi bir örnek. Artık bütün ilçelerin geldiği Ramazan konsepti oluştu. Bu da bizim bir imzamız oldu. Ama en kıymetlisi yani iyi ki yaptık dediğinizde size huzur veren, sizi iç dünyanızda metafizik boyutuyla da mutlu eden nedir derseniz Esenler'de 189 bin bağımsız bölüm var. Bu 189 bin bağımsız bölümde herhalde derdiyle dertlenmediğimiz, kapısını çalmadığımız, bize ihtiyaç olup da elinden tutmadığımız hiç kimse kalmamıştır” dedi.

GENÇLER DÜNYAYI DOLAŞACAK

Projeleri arasında dikkatimizi çeken ‘Genç Kartı’ açıklayan Belediye Başkanı Göksu, “Bu genç kartla istiyoruz ki Esenler'deki çocuklarımızın dünyada da Türkiye'de de görmediği yer kalmasın, bunun için biz onlara kısa menzilli hedefler koyalım. Bu kısa menzilli hedeflerde başarı elde etsinler. Elde ettikleri başarıyı şehir ödüllendirsin. Genç kart da bunlardan bir tanesi. Bu kartı almaya hak kazanan arkadaşlarımız bir taraftan Esenler'in imkanlarından, bir taraftan Türkiye'nin imkanlarından, bir taraftan da dünyanın imkanlarından istifade ederek yoluna devam edecek” ifadelerini kullandı.







