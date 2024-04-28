EKPSS sonuçları sorgulamaları başladı. ÖSYM 2024 sınav takvimi ile EKPSS 28 Nisan Pazar günü yapıldı. Engelli memur alımı sınavı sonrası adaylar EKPSS sınav soruları ve cevapları için puan hesaplaması yapacak olup 2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından EKPSS sonuçları açıklanma tarihi olarak Mayıs ayı işaret edildi. İşte detaylar…
EKPSS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
EKPSS 28 Nisan Pazar 10.45'te başladı. Sınavda adaylara Genel Yetenek Testi ve Genel Kültür Testi uygulandı. Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapıldı. 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (2024-EKPSS) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları kısa sürede erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, EKPSS Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
ÖSYM 2024 EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 19 bin 289 aday, toplu salonda 95 bin 857 aday sınava girdi. EKPSS'de adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandı. 109 bin 385 adet 9 punto kitapçık, 3 bin 656 adet 16 punto kitapçık ve 2 bin 105 adet 18 punto kitapçık basıldı. EKPS sınav süreçlerinde 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı görev aldı. 2024 EKPSS sınav sonuçları 23 Mayıs'ta açıklanacak ve sınavın yapıldığı tarihten itibaren 4 yıl geçerli olacak.