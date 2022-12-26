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İSTANBUL

Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: Altı kişi tutuklandı

Esenyurt'ta, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, sekiz şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen altı kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Merkezi DHA
Esenyurtta göçmen kaçakçılarına operasyon: Altı kişi tutuklandı
​Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarına operasyon.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, saat 15.30 sıralarında, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir siteye operasyon düzenledi.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler F.T, T.E.D, S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K., yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.T. ve T.E.D. isimli kişiler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.T, Ş.K, M.İ, M.G, F.E. ve R.K. isimli 6 kişi, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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