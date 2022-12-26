Esenyurt'ta göçmen kaçakçılarına operasyon: Altı kişi tutuklandı Esenyurt'ta, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, sekiz şüpheli gözaltına alındı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen altı kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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