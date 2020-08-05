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Gündem Eşi tarafından öldürüldü
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Eşi tarafından öldürüldü

Ankara'da Bekir A. isimli şahıs eşi Dilek A.'nın iş yerini bastı. Silahla önce eşini öldürdü ardından iş yeri sahibini de ağır yaraladı.

Haber Merkezi İHA
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Cinayet, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Çiftlik Kavşağı'nda saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Bekir A. isimli şahıs, kavşak üzerindeki bir benzinlikte çalışan eşi Dilek A.’nın yanına geldi.

  • Burada eşiyle konuşan Bekir A., bir müddet sonra yanında getirdiği silahı çıkardı. Dilek A. ile eşinin patronu Mehmet Akif B.’ye ateş eden Bekir A., olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Dilek A.’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı Mehmet Akif B.’yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, zanlıyı Altındağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

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