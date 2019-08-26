Şiddeti durdur insanı kurtar

Emine Bulut’un vahşice katledilmesi tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken kadın cinayeti haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Bir türlü önüne geçilemeyen kadın cinayetleri her yıl katlanarak devam ediyor. KadınCinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, Temmuz 2019’da 31 kadın katledilirken, 2019 yılının ilk 7 ayında 285 kadın öldürüldü.

TEMMUZ AYINDA 31 KADIN CİNAYETİ

Platformun verilerine göre, 2010 yılında 180 kadın katledilirken katliamlar zinciri yıllara göre şöyle şekillendi: 2011 yılında 121 kadın, 2012 yılında 210 kadın, 2013 yılında 237 kadın, 2014 yılında 294 kadın, 2015 yılında 303 kadın, 2016 yılında 328 kadın, 2017 yılında ise 409 kadın yaşamdan koparıldı. 2018 yılında 440 kadın canice katledildi. Kadın Cinayetleri verilerine göre, son 10 yılda Türkiye’de 2 bin 337 kadın öldürüldü. En fazla kadın 267 ile İstanbul’da katledilirken, bu veriyi 141 ile İzmir, 106 ile Adana ve Ankara izledi. Gaziantep’te 88, Antalya’da 82, Konya’da 61, Mersin’de 60, Diyarbakır’da ise 46 kadın yaşamdan koparıldı.

Türkiye’yi yasa boğan Emine Bulut’un çığlıkları kulağımızı sağır ederken, bir başka kan donduran olay Aksaray’da yaşandı. 19 yaşındaki Aysel B. gece vardiyasından eve gelen 22 yaşındaki eşi Bahtiyar B’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Can havliyle tek katlı evin balkonundan atlayan genç kadın, hastaneye kaldırıldığında kanlar içindeydi.

CİNAYETLER 8 YILDA 4 KATINA ÇIKTI

Toplum, kadın cinayetlerinin durmasını umarken, fiili durum tam tersini gösteriyor. Son 10 yılda Türkiye’de 2 bin 337 kadın öldürüldü. 2011’de 121, 2018’de 440 kadının hayatına son verildi. Bu rakamlar 7 yılda kadın cinayetlerinin yaklaşık 4 katına çıktığını, artış oranının da yüzde 264 olduğunu gösteriyor. 2019’da da artış trendinin devam ettiği gözlemleniyor.

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ÖNCE İNSAN, SONRA AİLE VE TOPLUM

Psikiyatr Mansur Beyazyürek, çözümün adresi olarak siyaseti gösteriken, Doç. Armağan Samancı, aile düzeninin bozulmasının temel neden olduğuna dikkat çekiyor. Sosyolog İsmail Öz ise daha köklü bir yapılanmaya işaret ediyor: Tarihsel değerlerimizi kaybettik. Önce insanı kurtarmamız gerekiyor. İnsanı kurtardığımız zaman aileyi, aileyi kurtardığımızda toplumu kurtaracağız.

UZAKLAŞTIRMAYA RAĞMEN KATLEDİLDİ

Son günlerde kan donduran kadın cinayetleri bununla da sınırlı değil. Konya’da yaşayan Tuba Erkol da kocası tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Aynı gün içinde bir başka çığlık da Gaziantep’ten yükseldi. 8 yıllık eşi Ahmet Y.’den şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılma kararı alan 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Güldane Y., boşanma davası açtı. Bunun üzerine gözü dönen Ahmet Y., yeni doğum yapan eşine hasta yatağında bıçakla saldırdı. Ahmet Y. 6 aydır annesinin evinde eşinden ayrı yaşayan Güldane Y.’yi 7 yerinden bıçakladı. Güvenlik görevlileri tarafından yakalanan gözü dönmüş koca, polis ekiplerine teslim edildi. Kocasının bıçaklı saldırısıyla ağır yaralanan anne Güldane Y., aynı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı.

Son dönemde artan kadın cinayetleri Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Her yıl bir önceki yıla göre artan kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor. 2013’te 237, 2014’de 294, 2015’te 303, 2016’da 328 ve 2017’de 409, 2018’de ise 440 kadın vahşice katledildi. 2019 yılının ilk 7 ayında ise 285 kadın öldürüldü. Temmuz ayında katledilen kadın sayısı 31.

‘Yatar çıkarım’ algısı var

Psikiyatr Mansur Beyazyürek, çözümün adresi olarak siyaseti gösteriken, Doç. Armağan Samancı, aile düzeninin bozulmasının temel neden olduğuna dikkat çekiyor. Kadem Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Canan Sarı ise, “Kadın cinayetlerinin artmasının temelinde, faillerin ‘kısa süre yatar çıkarım’ algısı var. Aslında kadın cinayetleri en ağır yaptırım olan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Cezaların caydırıcılığıyla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olunmaması nedeniyle bu suçların işlendiğini düşünüyorum. Örf ve adetler bakımından ailelerin eşlerden beklentisi ve törenin etkisi da ön planda” dedi.

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İnsanı kurtarmamız şart

Sosyolog İsmail Öz, son günlerde kadın cinayetlerinde yaşanan artışa dikkat çekerek, “Farkında mısınız insana dair yanımız kanıyor. Bizim önce insanı kurtarmamız gerekiyor. İnsanı kurtardığımız zaman aileyi kurtaracağız. Aileyi kurtardığımız zaman toplumu kurtaracağız. Devleti kurtaracağız” dedi. Öz, “En büyük problemimiz insanın anlamını yitirmesi. Bu ailelerin içindeki bölünmeleri ve parçalanmaları da beraberinde getiriyor. Biz geçmişimizden tarihsel değerlerimizden ve anlam çizgimizi kaybettik. Gelinen noktada sadece birey değil, toplum yapısı da risk altında. Bizim önce insanı kurtarmamız lazım” diye konuştu.

Yazıklar olsun

Emine Bulut’un katledilmesi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

Kırıkkale’de ayrıldığı eski eşi F edai Baran (43) tarafından 1 0 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) annesi Fadime Bulut , “O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer” dedi.

tarafından 1 bıçaklanarak öldürülen , “O çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer” dedi. ÇOCUK ÇIRPINIRKEN

SEYREDİYORLAR

Fadime Bulut

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, önceki akşam Emine Bulut’un baba ocağını ziyaret etti. Ziyaret sırasında Emine Bulut’un annesi Fadime Bulut, gözyaşlarına boğuldu. Anne Bulut, kızının kanlar içinde çekilen görüntüsü sırasında müdahale edilmediğini söyleyerek, “O çocuk (Emine Bulut) orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor” şeklinde konuştu.

Eşinin evini basıp kurşun yağdırdı

Eşinin evinde 4 el ateş açıp yaralayan saldırgan göz altına alındı

Beylikdüzü'nde boşanma aşamasındaki eşinin evinde rastgele 4 el ateş eden kişi gözaltına alındı. Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı. Olay saat dün 12. 40'ta Kavaklı Mahallesi Vezirler Sokak’ta bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş olduğu öğrenilen bir kişi, konuşmak için 7 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geldi. Bir süre görüşmenin ardından kişi, silahıyla daire içinde rastgele ateş etti. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda daire içinde 4 el ateş edildiği belirlendi. Gözaltına alınan kişi polis otosuna bindirilirken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Katil teslim oldu

HasannBeykoz

Samsun’un Bafra ilçesinde tartıştığı eşi Meryem (60) ve kızı Emine Beykoz'u (35) tabancayla vurarak öldüren Hasan Beykoz (65), adliyeye sevk edildi. Beykoz'un, ifadesinde bir anlık öfke ile olayı gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Olay, önceki gün saat 17.30 sıralarında, Bafra ilçesi Ishaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Beykoz, eşi Meryem Beykoz ile evde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmaya çiftin kızları Emine Beykoz'un da dahil olması üzerine Hasan Beykoz, tabancasıyla rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan anne- kız, kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Beykoz ise evden kaçtı.





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Namussuz sensin!

Bekir Erkol

Konya’da çocuklarının gözü önünde eşini 20 bıçak darbesiyle öldürdükten sonra “namus için yaptım” diyen cani Bekir Erkol’un, Tuba Erkol ’u aldattığı ve bundan dolayı defalarca tartıştıkları ortaya çıktı. Söz konusu ayrıntı, Tuba Erkol’un öldürülmeden 4 gün önce verdiği polis ifadesinde yer aldı.

diyen cani Bekir Erkol’un, ’u aldattığı ve bundan dolayı defalarca tartıştıkları ortaya çıktı. Söz konusu ayrıntı, Tuba Erkol’un öldürülmeden 4 gün önce verdiği polis ifadesinde yer aldı. GÜNDEM Namussuz sensin!

Kadın İzleme Merkezi kurulacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu hastaneleri bünyesinde 'Kadın İzleme Merkezi' açacak. Şiddet gören, taciz gören tecavüze uğrayan kadınlar, emniyet, savcılık, hastane dolaşmayacak. İlk Kadın İzlem Merkezi Ankara'da açılması planlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadının güçlenmesi, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele ve kadına yönelik şiddetle mücadele de ülke düzeyinde eylem planlarını hayata geçiriyor. İlk Kadın İzlem Merkezi Ankara'da açılması planlanıyor.