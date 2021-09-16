Eşine tükürdü dövdü: Uzaklaştırma kararına rağmen yine geldi

Şişli'deki bir iş merkezinde geçen ay meydana gelen olayda iddialara göre, evliliklerinde sorun yaşayan Mahteri B. (46), kocası Ahmet B.'nin işlettiği çay ocağına giderek konuşmak istedi. Konuşma sırasında eşine hakaretlerde bulunan Ahmet B, daha sonra yüzüne tükürülerek darp etti. O anlara çevredekiler de şahit oldu. Polise giderek şikayetçi olan kadın, eşine uzaklaştırma kararı aldırdı. Buna rağmen dün akşam da eve gelen Ahmet B., eşine hakaretler yağdırarak bıçakla tehdit etti. Kadın ve kızı ses kayıtlarıyla polise başvurarak yardım talep etti.

"CEZAEVİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA HEPİNİZİ YOK EDERİM"

Dün akşam yaşanan bıçaklı saldırı ve tehditler, çiftin kızları tarafından sesli kaydedildi. Ses kaydında Ahmet B.'nin, "Polis bana ne yapacak? İki dakika giderim. Sabah geri dönerim. Ama cezaevinden çıktıktan sonra hepinizi yok ederim" dediği duyuluyor.

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FOTOĞRAF 10 Olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, kendisini aldattığından şüphelendiği eşi E.T.'nin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Silah sesi üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Restoranın camları parçalanırken, saçmaların isabet ettiği Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile Özgür adlı çalışanlar yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erhan T., polislerin gelmesi üzerine tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkıştı. Erhan T., bir süre bu şekilde kendisini öldüreceğini söyleyerek polis ve sağlık ekiplerini yaklaştırmadı. Daha sonra ikna edilen Erhan T., tüfeği bırakarak teslim oldu. Erhan T. gözaltına alındığı sırada çevredeki kalabalık linç girişiminde bulundu. Polis, şüpheliyi güçlükle kalabalığın arasından çıkarıp, ekip aracına götürdü. Kalabalık Erhan T.'nin otomobilini de tekmeleyerek yumrukladı. Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenilen E.T. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Eşinin çalıştığı restorana kurşun yağdırdı: Saldırganı linçten polis kurtardı Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., kendisini aldattığını iddia ettiği eşinin çalıştığı restorana pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan Erhan T'ye çevredekiler linç girişiminde bulundu. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

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