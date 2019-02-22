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Kocasını öldüren kadına kazanılmış hak indirimi

Eşini öldüren kadını 'kazanılmış hak' kurtardı

Eskişehir'de kendisini dövdüğünü öne sürdüğü eşini öldüren ve 2011'de yargılandığı davada beraat alan kadın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada 15 yıl hapse mahkum edildi. Ancak mahkeme heyeti, "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Haber Merkezi AA
Olayın yaşandığı yere ihbar üzerine giden polisler bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Fotoğraf: Arşiv.
Olayın yaşandığı yere ihbar üzerine giden polisler bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi. Fotoğraf: Arşiv.

Eskişehir'de mMahkeme, şiddet uygulayan eşini öldüren kadın için "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasına tutuksuz sanık Zarife Demircan (52) ve maktul Yaşar Demircan'ın yakınları katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Kazanılmış hak hükmü

Mahkeme heyeti, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davada, sanığı, "kasten öldürmek" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında, "kazanılmış hak dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığına" karar verdi.

  • Eskişehir'in Alpu ilçesi Karakamış Köyü'nde, Nisan 2011’de iki çocuk annesi Zarife Demircan, eşi Yaşar Demircan'ı eşarbıyla boğarak öldürmüş, gözaltına alınan sanık çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Yargılandığı davada "meşru müdafaa" gerekçesiyle beraat eden sanık hakkındaki karar, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

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