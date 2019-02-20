Gündem Palu ailesi hakkındaki iddianamede kredi kartı detayı
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Tuncer Ustaer, Meryam Tanhal'a kredi çektirmiş - Palu ailesi iddianamesi tamamlandı

Palu ailesi hakkındaki iddianamede kredi kartı detayı

Koaceli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike'nin (8) kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Palu ailesinin 6 üyesi hakkında iddianame hazırlanarak dava açıldı. İddianameye göre öldürülen Meryem Tanhal'ın kredi kartının kullanıldı, öldürülmeden önce 8 bin 500 TL kredi çektirildi.

Haber Merkezi DHA
Palu ailesi üyelerinden Tuncer Ustael polislerce gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Palu ailesi üyelerinden Tuncer Ustael polislerce gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Körfez ilçesinde 11 yıl önce Meryem Tahnal ve kızı Melike'nin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Hava Palu ve Harun Palu çifti ile çocukları İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve damatları Tuncer Ustael gözaltına alındı.

Palu ailesi adliyeye sevk edilirken, baba Harun Palu dışında bütün aile fertleri tutuklandı.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla hazırlanan fezleke Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan inceleme neticesinde kamu davası açmaya yeterli delil olduğu görülerek şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı.

Davanın gerekçesinde inanılmaz detaylar

  • Tuncer Ustael hakkında Meryem Tanhal'ı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 20 Aralık 2008 tarihinde 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek', Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, kişinin ölmesinden yararlanarak cep telefonunu çalmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile Meryem Tanhal'ı hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheli İsa Palu hakkında kardeşi Meryem Tanhal'ın Tuncer Usatel tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürmek' suçuna yardım, Meryem Tanhal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak, cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından, şüpheliler Hava Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve suç tarihinde yaşı küçük olan Fatih Palu hakkında Meryem Tanhal'ın Tuncer Ustael tarafından 'Tasarlayarak canavarca hisle, eziyet çektirerek öldürme' suçuna yardım ve cebir kullanarak birden fazla kişi ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından cezalandırılmaları talebi ile Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı.

Öldürdükten sonra kredi kartını çaldı

  • İddianameye göre Tuncer Ustaer, Meryam Tanhal'ı öldürdükten sonra cep telefonunu ve banka kartını çaldı.
  • Sonrasında kayınbiraderi İsa’ya şüpheleri kendilerinden uzaklaştırmak için Meryem’in eşinin akrabaları tarafından kaçırılmış olabileceği şeklinde bir şikâyet başvurusu yaptırdı. Ayrıca Meryem’i öldürmeden kısa süre önce de 8 bin 500 lira ihtiyaç kredisi aldırdı.

İstismarla ilgili soruşturma sürüyor

Meryem Tanhal'ı öldürdüğü öne sürülen Tuncer Ustael'in, Meryem Tanhal'ın oğlu R.T.T., kendi oğlu E.S.U. ile kızı Z.U.'ya yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla ilgili soruşturma Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor. Meryem Tanhal'ın kızı Melike Tanhal'ın ölümü ile ilgili alınan ifadeler ise Sakarya Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

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