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Gündem Eşinin hatırasını yaşatmak için baktığı çiçek odayı kapladı Sevgisini yaşatıyorum
BURSA

Bursa haberleri: Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı!

Eşinin hatırasını yaşatmak için baktığı çiçek odayı kapladı: Sevgisini yaşatıyorum

Bursa’da yaşayan Osman Filiz’in vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı. Filiz, “Odanın içinde başka çiçekler daha var, eşimden kalan bu çiçeğe gözüm gibi bakıyorum. Çünkü burada onun hatırası yaşıyor. Vaktimi böyle geçiriyor, eşimin sevgisini yaşatıyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Osman Filiz’in vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı.
Osman Filiz’in vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Osman Filiz, rahmetli karısından kalan çiçeğe gözü gibi bakıyor. Evinin oturma odasındaki binbaşı çiçeği iyi bakım sayesinde büyüyüp odayı kapladı. Duyanların çiçeği görmeye geldiğini belirten Osman Filiz, karısının 10 yıl önce vefat ettiğini ve ölmeden 4-5 yıl önce bu çiçeği diktiğini anlattı.

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Osman Filiz’in vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı.

Merhumenin bu çiçeği çok sevdiğini belirten Filiz, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Eşimin hatırası. Misafir odasında genişçe bir saksıya diktiği bu çiçeğe bakarak onu hatırlıyorum. Sulamasını, bakımını hiç ihmal etmiyorum. Çiçek odayı tamamen kapladı. Ben de eşime olan sevgimi bu şekilde sürdürüyorum.”

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Osman Filiz’in vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı.

Filiz, açıklamasını şöyle yürüttü:

  • “Odanın içinde başka çiçekler daha var, eşimden kalan bu çiçeğe gözüm gibi bakıyorum. Çünkü burada onun hatırası yaşıyor. Vaktimi böyle geçiriyor, eşimin sevgisini yaşatıyorum.”
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