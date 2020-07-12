Bursa haberleri: Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı! Eşinin hatırasını yaşatmak için baktığı çiçek odayı kapladı: Sevgisini yaşatıyorum Bursa’da yaşayan Osman Filiz’in vefat eden eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek, 15 yılda ağaç gibi büyüyerek odanın tavanını kapladı. Filiz, “Odanın içinde başka çiçekler daha var, eşimden kalan bu çiçeğe gözüm gibi bakıyorum. Çünkü burada onun hatırası yaşıyor. Vaktimi böyle geçiriyor, eşimin sevgisini yaşatıyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 12 Temmuz 2020, 09:49 Son Güncelleme: 12 Temmuz 2020, 09:50 İHA